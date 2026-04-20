Tadeu Schmidt quebra protocolo e revela luto pessoal para Ana Paula Renault

O apresentador Tadeu Schmidt realizou contato com os finalistas do Big Brother Brasil 26 para tratar do falecimento de Gerardo Renault, pai da participante Ana Paula Renault, neste domingo (19). Durante a transmissão, o apresentador optou por uma quebra de protocolo após a decisão da jornalista de permanecer na competição.

Ao iniciar o diálogo, Schmidt dirigiu-se à participante: "Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer". Na sequência, o apresentador compartilhou informações sobre sua vida pessoal ao declarar: "Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo".

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Tadeu Schmidt mencionou a morte de seu irmão, Oscar Schmidt, ocorrida na sexta-feira (17). "Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? [...] Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", revelou. Ele prosseguiu afirmando: "Então, é só para te dizer que eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente".

O apresentador relacionou as duas perdas familiares e as obrigações profissionais: "Eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele". Ana Paula Renault reagiu ao relato questionando: "Meu deus, Tadeu, que roteirista é essa? Como é que você está aí trabalhando, também?".

O diálogo foi encerrado com a mensagem: "Só para dizer que nós estamos juntos, tá? Eu, você, tia Milena, Juliano... Nós estamos juntos, fazendo a edição do BBB 26 que é a coisa mais linda. E a gente vai passar por essa situação, por cima, e vai chegar até o final, do jeito que você quiser".