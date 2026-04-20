O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

VÍDEO: Pai de Ana Paula Renault deixou mensagem para filha antes de morrer; confira

No registro, que dura apenas alguns segundos, Gerardo transmitiu todo seu carinho e torcida por Ana Paula.

Gabrielle Borges
fonte

Gerardo Henrique Machado Renault faleceu aos 96 anos. (Reprodução/ Redes Sociais)

Dois meses antes de falecer, Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, gravou uma mensagem emocionada para a filha, que na época enfrentava intensos conflitos no "Big Brother Brasil 26", especialmente com o participante Alberto Cowboy. O conflito se intensificou quando Cowboy mencionou o nome de Gerardo durante uma discussão, o que gerou ainda mais tensão no confinamento.

Aos 96 anos, Gerardo faleceu no último domingo (19), dois dias antes da grande final do reality show, onde Ana Paula disputava o título de campeã. Com sua morte, a mensagem de apoio, que até então não havia chegado à filha devido ao confinamento do programa, voltou a viralizar.

No vídeo, que dura apenas alguns segundos, Gerardo transmite todo seu carinho e torcida por Ana Paula. "Oi, filhinha. Tudo bem? Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito", disse ele, em um gesto de afeto que tocou os fãs e comoveu o público.

Participante foi avisada da morte do pai

Apesar da família de Ana Paula Renault ter solicitado que a sister não fosse informada sobre a morte de seu pai durante o confinamento, a produção do Big Brother Brasil 26 decidiu comunicar a notícia à participante. Na tarde de domingo (19), Ana Paula foi chamada ao confessionário, onde foi informada sobre o falecimento de Gerardo Henrique Machado Renault.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

