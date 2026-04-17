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Ana Paula chora no BBB 26 ao falar sobre saúde do pai: ‘Nem sei se tenho pai mais’

Em ocasiões anteriores, a jornalista já havia comentado sobre o estado delicado de saúde do pai, de 96 anos

Estadão Conteúdo
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Ana Paula Renault chora na casa do BBB 26 (Reprodução / Globo)

Ana Paula Renault chorou na tarde desta sexta-feira, 17, no BBB 26. Em conversa com Milena e Juliano, a mineira se emocionou ao refletir sobre a saúde de seu pai, Gerardo Henrique. Ela voltou a falar que está preocupada por não saber como ele está, e revelou temer que ele possa estar se esquecendo dela.

"Estou com preocupações que meu cérebro nem consegue bloquear mais", desabafou. "Não sei como é que está o meu pai, não sei como está a situação na minha casa."

Em ocasiões anteriores, a jornalista já havia comentado sobre o estado delicado de saúde do pai, de 96 anos. Ela disse que quase desistiu do programa em dezembro de 2025, mas que foi incentivada por ele a retornar ao reality.

Na conversa, Milena tenta acalmar Ana. "O seu pai lembra de você, porque ele tem uma mente maravilhosa. Ele que te apoiou para você vir para cá. E, com certeza, a Ana atual esposa de Gerardo está fazendo de tudo para ele não esquecer", consola. "Eu sei disso. Mas eu não estou lá", rebate. "Nem sei se tenho pai mais."

Quem é Gerardo Henrique, pai de Ana Paula Renault?

Gerardo foi internado no início de abril em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com um quadro de desidratação e infecção urinária. Ex-político, foi vereador de BH entre 1951 e 1966; mais tarde, foi eleito deputado estadual e ocupou o cargo de 1967 a 1979. Também foi deputado federal (1979-1983) e secretário estadual de Agricultura durante o governo de Francelino Pereira.

Após deixar os mandatos eletivos, seguiu atuando como advogado em Belo Horizonte e, em 1991, foi eleito presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, função que mantém até hoje.

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