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O que vão ganhar os finalistas do BBB 26? Confira o valor que cada um vai levar para casa!

A final do reality ocorrerá nesta terça-feira (21), às 22h30, na TV Globo

Victoria Rodrigues
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Ana Paula Milena e Juliano Floss são os finalistas do BBB 26. (Foto: Gshow)

O momento mais esperado pelos participantes da casa mais vigiada do Brasil será nesta terça-feira (21), durante a exibição da final do Big Brother Brasil 26 entre Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss, e a ansiedade pela grande noite gerou algumas dúvidas sobre quanto cada um vai ganhar. No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou apenas que o prêmio do primeiro colocado será de R$ 5,44 milhões.

O que os outros finalistas do BBB 26 vão ganhar?

Até o momento, não foi informado quais os valores que o segundo e o terceiro colocados vão ganhar na final do BBB 26, mas os três já conseguiram arrecadar alguns prêmios aos quais vão ter direito ao final do programa. No total, os três já ganharam um apartamento de um dos patrocinadores do reality durante a dinâmica do Ganha-Ganha. Ana Paula já conseguiu R$ 50 mil e Juliano e Milena conquistaram, cada um, R$ 30 mil.

Durante uma conversa na casa, os amigos conversaram sobre os prêmios do reality. "A gente ganhou uma casa! Não vamos pagar aluguel nunca mais", disse o dançarino Juliano Floss. Em seguida, Milena revelou que a casa que ela havia ganhado é da mãe dela. "Eu não, minha mãe ganhou uma casa. Foi o que eu entrei aqui para fazer. Ela ter um teto, um lar para morar. Ela pode ficar despreocupada agora", destacou Milena. 

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Quando, onde assistir e que horas é a final do BBB 26?

A final do Big Brother Brasil 26 acontecerá nesta terça-feira (21), às 22h30, durante a exibição do programa ao vivo, na TV Globo. O prêmio de R$ 5,44 milhões é considerado o maior valor dado a um campeão em todas as temporadas do reality show, e o participante Leandro Boneco foi o último eliminado do Paredão do BBB 26 na noite deste domingo (19), o que consagrou Ana Paula, Milena e Juliano como os finalistas desta edição. 

No paredão, Leandro Boneco contou com 52,2% dos votos, enquanto Milena teve 43,3% e Ana Paula, apenas 4,51% da decisão do público. Agora, o voto nos três participantes finalistas é para vencer o programa, e a decisão pode ser feita no próprio site do Gshow, na aba do BBB 26.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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