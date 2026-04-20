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No BBB 26, Leandro Boneco é eliminado; Milena, Ana Paula e Juliano são os finalistas

Ana Paula, Milena e Juliano Floss são os finalistas do programa em 2026

Estadão Conteúdo

Leandro Boneco foi eliminado do Paredão do BBB 26 no período da noite do domingo, 19. Com isso, Ana Paula, Milena e Juliano Floss são os finalistas do programa em 2026.

O eliminado contou com 52,2% dos votos. Milena teve 43,3% e Ana Paula, 4,51%.

Leandro Boneco no BBB 26

A trajetória de Leandro no BBB 26 começou na Casa de Vidro da região Nordeste. O público, porém, escolheu seu concorrente, Marcelo, para ir à casa.

O produtor cultural, na sequência, aguentou cinco dias no Quarto Branco para chegar ao elenco definitivo do reality, ao lado de Chaiany, Gabriela e Matheus.

Boneco disputou seis paredões ao longo de sua passagem pelo programa, inclusive dois no início, na segunda e na terceira semana.

Venceu uma Prova do Anjo, na décima semana, e conseguiu chegar à liderança somente na última Prova do Líder, disputada em 14 de abril.

Boneco também esteve diretamente envolvido no momento que culminou na expulsão de Edilson Capetinha, em 14 de fevereiro. Durante uma discussão, os dois se aproximaram em tom de provocação. O ex-jogador, porém, levou a mão ao rosto de Leandro e deu um empurrão.

Morre o pai de Ana Paula, Gerardo Renault

No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt, com roupas pretas e feição séria, informou: "Infelizmente a gente começa o programa com uma notícia terrível. Morreu hoje Gerardo Renault, pai da nossa querida Ana Paula. Ela recebeu a notícia agora há pouco e decidiu continuar no programa."

Mais cedo, a família de Ana Paula havia anunciado a morte do pai da jornalista, Gerardo, aos 96 anos, na noite deste domingo. De acordo com eles, o pedido de Gerardo era de que a participante não fosse avisada a respeito do fato dentro do BBB 26.

A participante soube da morte no confessionário e viu um vídeo com as irmãs afirmando que o pai queria que ela não deixasse o reality. Ela saiu e se deitou no quarto, chorando. Revelou a notícia para Juliano, que a consolou.

Mesmo com Milena entrando no quarto e interagindo com a dupla, Ana Paula não contou a respeito da morte do pai aos outros participantes. Por conta disso, Tadeu Schmidt explicou a situação ao público.

"Neste momento, na casa, apenas o Juliano está sabendo do que aconteceu com o pai de Ana Paula. Ela não falou com mais ninguém. Em respeito à Ana Paula, a gente vai seguir assim até que ela se sinta à vontade para dividir a notícia com outras pessoas. Vai ter o discurso como se nada tivesse acontecido", disse o apresentador.

Tadeu Schmidt emociona participantes ao abordar morte

Após a eliminação de Boneco, Ana Paula contou para Milena: "Meu pai morreu, tia Milena". Com a revelação, Tadeu Schmidt reuniu todos os participantes na sala.

Ele prestou apoio a Ana Paula e "quebrou o protocolo" ao contar que seu irmão, Oscar Schmidt, também morreu nesta semana. Em seguida, fez um discurso emocionado para consolar a participante.

Briga entre Ana Paula e Milena no BBB 26

Também mais cedo neste domingo, Ana Paula e Milena, vistas como aliadas dentro da casa, brigaram. "Agora é cada um por si", disse Ana durante a discussão.

O fato levou a equipe de Renault a recuar dos pedidos por votos em Leandro, o que impactou diversas enquetes sobre a eliminação. Ao fim das contas, a distância de votos entre Milena e Boneco foi inferior a 10%.

As duas reataram no fim da noite deste domingo. "Você é cabeça dura", disse Milena. Ana Paula respondeu: "Ah, você é cabeça mole." E elas deram as mãos.

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