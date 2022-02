Paulinha Abelha, da Calcinha Preta, participou de 'Show Histórico' e reuniu 80 mil pessoas, em Belém

Paulinha Abelha, vocalista da Banda Calcinha Preta, que morreu, nesta quarta-feira (23) por problemas renais, veio à capital paraense participar das gravações do segundo álbum de vídeo do grupo, intitulado como “Show Histórico”, em Belém, do Pará, em 2005. O título do projeto faz jus ao nome. Isso porque, os integrantes conseguiram reunir mais de 80 mil pessoas na extinta Arena Yamada, sendo considerado como um “dos maiores” eventos da banda.

VEJA MAIS

A paixão do público pelo show da Calcinha Preta realizado no Pará não é exclusiva apenas dos belenenses. O comediante Whindersson Nunes também já declarou ser fã do DVD: “Calcinha Preta ao vivo em Belém ninguém supera”. Confira um parte do show na capital paraense:

O ‘Show Histórico’ da Calcinha Preta, o qual Paulinha Abelha participou, chegou a vender 1.600.000 cópias, garantindo um Disco de Diamante Duplo. Hits como ‘Manchete dos Jornais’, ‘A Calcinha Preta é Nossa’ e ‘Baby Doll’ conheçam os paraenses para dançar. Veja: