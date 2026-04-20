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Irmão de Ana Paula explica decisão de não adiar velório do pai: 'Ela está traçando os caminhos dela'

O pai da jornalista morreu no domingo (19), poucas horas antes da filha ser anunciada como finalista do BBB 26

Victoria Rodrigues
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A sister não poderá participar do velório do pai devido o confinamento no BBB 26. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Após a morte do pai da jornalista Ana Paula, Gerardo Renault, de 96 anos, ser anunciada no último domingo (19), algumas pessoas começaram a questionar o motivo do velório não ser adiado devido ao confinamento da sister no BBB 26. Apesar das diversas perguntas de usuários na internet, o velório foi confirmado ainda ontem pela família para ser realizado na manhã desta segunda-feira (20), em Belo Horizonte.

Em entrevista a uma coletiva de imprensa, o irmão de Ana Paula, René Henrique Renault, explicou por que não adiaram. “É lógico que nos preocupamos com a Ana Paula, mas temos que observar o que está acontecendo com a família toda. Eu acho que ela tomou a medida certa. Ela está no programa e vai terminar o programa. A Ana Paula é guerreira, então acho que as coisas estão correndo como têm que correr”, contou.

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Apesar de a família de Ana Paula Renault ter solicitado que a jornalista não fosse avisada sobre a morte do pai, a produção do BBB 26 optou por comunicar o fato no confessionário

Morte do pai de Ana Paula

A equipe de comunicação de Ana Paula Renault informou no domingo sobre a morte de Gerardo Henrique Machado Renault, o pai da finalista do Big Brother Brasil 26. Embora esteja confinada dentro do programa, a sister foi chamada para o confessionário a fim de receber a notícia dada pela produção do programa e saiu do local em prantos, caminhando direto para a sua cama, onde depois recebeu apoio do amigo Juliano Floss.

Apesar do triste acontecimento, a família de Ana Paula deixou claro que deseja que a sister ainda continue na casa, já que faltam apenas dois dias para a grande final do reality show. A decisão, que foi publicada por meio de um vídeo nas mídias sociais, atende a um desejo manifestado pelo próprio pai da jornalista ainda em vida, que inclusive, queria muito que ela participasse dessa edição do programa.

“As coisas estão correndo da forma natural como tinham que ser. Não há coincidência. Se aconteceu dessa forma, é porque assim deveria ser. Ele tinha uma preocupação muito grande com ela, queria vê-la bem. Então as coisas estão finalizando, no fundo, bem. Ele está descansando. A vida não é aqui mesmo, então ele está onde a gente vive de verdade. E ela está traçando os caminhos dela, a gente fica feliz com isso”, finalizou René.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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