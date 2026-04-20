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Boi Caprichoso altera letra de toada de Marciele após sucesso no BBB 26; entenda

Alteração na letra da toada "Guerreira Das Lutas" de "poranga-cunhã" para "poranga purã" foi motivada por Milena Moreira, finalista do BBB 26

O Liberal
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Marciele Albuquerque dança toada com letra adaptada por Milena Moreira (Reprodução)

Encantada com a dança da paraense Marciele Albuquerque dentro do BBB 26 ao tocar a toada “Guerreira Das Lutas”, a sister Milena Moreira não parou de cantar uma estrofe no reality. Substituindo “poranga-cunhã” por “poranga purã”, o “erro” ganhou as redes sociais e motivou até a troca da palavra durante o lançamento do álbum “Brinquedo que Canta Seu Chão”, do Boi Caprichoso, que ocorreu neste sábado (18), em Parintins.

Na ocasião, Marciele Albuquerque se apresentou pela primeira vez após a saída do BBB 26. O evento reuniu uma multidão de torcedores e marcou mais uma etapa da preparação do bumbá para o Festival Folclórico de Parintins.

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Durante a apresentação, o paraense Patrick Araújo, Levantador de Toadas oficial do Boi Bumbá Caprichoso, cantou a letra da toada como ficou conhecida no BBB 26; inclusive, ele foi acompanhado pelo público. Ao perceber a mudança, Marciele riu satisfeita.

“Somente Milena Moreira seria capaz de fazer o levantador de toadas do Boi Caprichoso mudar a letra da toada. Fiquem com esse momento da @marciele.albuquerque dançando ao som de PORANGA PURÃ!”, escreveram em publicação os adms da finalista.

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