BBB 26: em Santarém, Isabelle Nogueira declara apoio à Marciele Albuquerque
'Bora pra cima que agora é luta', convoca ela em vídeo gravado no oeste do Pará
Isabelle Nogueira declarou apoio à Marciele Albuquerque, que enfrenta o paredão na atual edição. Ela gravou um vídeo em Santarém, no oeste do Pará, neste sábado (11), acompanhada de Livia Christina.
As duas aproveitaram a visibilidade do evento de lançamento do tema do Boi Garantido na Pérola do Tapajós para mobilizar o público nas redes sociais pela permanência de Marciele Albuquerque.
No vídeo, Isabelle Nogueira mencionou a surpresa com o paredão e convocou os seguidores: "Gente, vocês estão acompanhando, a gente está acompanhando que está tendo um paredão, foi surpresa ontem. A gente está passando aqui para mobilizar todo mundo no 'fica Marciele!', tá aqui o link para vocês votarem muito. Bora reagir, gente, para cima, que é paredão direto nessa reta final. Agora é luta", disse a ex-BBB.
Campanha de apoio nas redes sociais
A cunhã-poranga do Boi Garantido e ex-BBB, Isabelle Nogueira, reforçou a campanha para salvar Marciele Albuquerque da eliminação. A iniciativa ocorreu durante uma agenda de compromissos em Santarém.
As personalidades do festival de Parintins uniram forças para influenciar a votação, destacando a importância de cada voto nesta "reta final" do reality.
