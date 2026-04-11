BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Mais um Paredão foi formado na noite da última sexta-feira (10), no BBB 26. Gabriela, Marciele e Leandro Boneco disputam a permanência na casa. A berlinda vai decidir o Top 6 do programa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e vídeos.

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A formação do Paredão de hoje no BBB 26:

- Milena foi a vencedora da Prova do Anjo e está autoimune - O líder Juliano empareda uma pessoa - O mais votado pela casa enfrenta o Paredão - Milena escolhe um dos emparedados para um contragolpe - Não há Prova Bate e Volta

Quem votou em quem no BBB 26:

- Juliano indicou Gabriela - Leandro Boneco votou em Marciele - Gabriela votou em Leandro Boneco - Milena votou em Marciele - Ana Paula votou em Marciele - Marciele votou em Leandro Boneco - Jordana votou em Leandro Boneco - Juliano desempatou os votos pela casa e escolheu Marciele para o Paredão - Milena escolheu Marciele para um contragolpe, que puxou Leandro Boneco

Como é a dinâmica desta semana no BBB 26

O reality elimina mais um brother no domingo. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários. Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores. Possivelmente, haverá a eliminação de um dos brothers no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.