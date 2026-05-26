Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Léo Santana

A dançarina Lore Improta e o cantor Léo Santana anunciaram o nascimento do segundo filho, Levi, ocorrido nesta terça-feira (26), às 8h20, em Salvador. Nas redes sociais dos artistas, eles contaram a novidade aos fãs.

Em vídeo publicado, o cantor aparece vestindo roupas hospitalares com a marca do pé da criança registrada em sua mão. Levi Improta Santana nasceu com 3 kg e medindo 50 cm.

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“Seja bem-vindo, meu filho. Glória a Deus por isso”, publicou Léo Santana na plataforma digital. O nascimento ocorreu meses antes do aniversário da primeira filha do casal, Liz, que completará 5 anos no mês de setembro.

Antes do parto, Lore Improta publicou um texto direcionado ao filho na 38ª semana de gestação, no qual expôs o processo de desenvolvimento da gravidez e registrou a evolução da barriga. No relato, ela mencionou que sentiu receio em relação ao período gestacional devido aos compromissos profissionais agendados para a temporada de verão, incluindo desfiles de carnaval.

“Ouvia histórias de perda e ficava apavorada, até que as semanas iniciais passaram e pude sentir a tranquilidade entrar, aos poucos”, escreveu a dançarina. Na conclusão do texto, ela mencionou os preparativos familiares e a expectativa sobre as semelhanças físicas da criança: “Pensamos em tudo para que a sua chegada seja cercada de amor, cuidado e alegria. Agora falta muito pouco pra gente ver o seu rostinho (tenho um pouco de esperança que seja parecido comigo kakaka), estamos contando os segundos, você nem imagina. Vem, meu filho. A sua família está pronta para você!”.