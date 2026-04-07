Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Academia de luxo frequentada por Léo Santana chama atenção nas redes sociais; veja detalhes

Espaço em Salvador viraliza por estrutura, serviços e valores dos planos

Hannah Franco
fonte

Academia premium de Léo Santana: veja estrutura e valores (Reprodução/Instagram)

A academia premium frequentada pelo cantor Léo Santana tem chamado atenção nas redes sociais nos últimos dias. O espaço, localizado em Salvador, repercutiu entre internautas pela estrutura oferecida, variedade de serviços e valores dos planos.

O interesse reflete um movimento maior no setor fitness, que vem ampliando o conceito tradicional de academia. Hoje, o foco não está apenas no treino, mas em uma experiência que envolve conforto, bem-estar e múltiplas opções de atividades.

VEJA MAIS

image Lore Improta e Léo Santana revelam nome do segundo filho; saiba qual
O anúncio do sexo da criança foi feito durante um show em comemoração aos 20 anos de carreira do cantor

image Ao lado de Léo Santana, Manu Bahtidão encerra os lançamentos de 'Destino'
Música é composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona

Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science, apontam que o número de academias no país quase triplicou em uma década, passando de 19.266 em 2014 para 56.883 em 2024.

Estrutura e serviços chamam atenção

As academias premium se diferenciam pela oferta de serviços que vão além da musculação tradicional. Entre os itens que mais geram repercussão estão os ambientes e facilidades disponíveis aos alunos.

Entre os destaques estão:

  • Sauna e área de spa
  • Lanchonete e espaços de convivência
  • Lojas de produtos esportivos e suplementos
  • Acompanhamento profissional

A proposta é reunir diferentes experiências em um único espaço, atendendo quem busca praticidade no dia a dia.

Variedade de atividades disponíveis

Outro ponto que chama atenção é a diversidade de modalidades oferecidas, com opções para diferentes perfis de alunos. Entre as atividades estão:

  • Yoga e alongamento
  • Pilates e ballet
  • Jump e Indoor Cycle
  • Muay Thai, boxe e judô
  • Treinos funcionais
  • Natação e hidroginástica

Parte das aulas também pode ser acessada por meio de aplicativo, ampliando as possibilidades de treino.

Valores e planos variados

Os valores dos planos também repercutiram entre os internautas. As academias premium oferecem diferentes categorias, com preços que variam conforme os serviços incluídos e o nível de acesso às unidades.

Há opções que contemplam desde o uso básico da musculação até planos com acesso a diversas unidades da rede em todo o país, além de modalidades com atividades aquáticas e horários específicos.

Entre os valores informados estão:

  • Plano básico a partir de R$ 559
  • Planos com natação a partir de R$ 659
  • Planos para estudantes a partir de R$ 220
  • Planos completos que chegam a R$ 1.204
  • Opções com natação que alcançam R$ 1.304

Há ainda modalidades específicas para diferentes perfis, como jovens e idosos, além de planos com acesso a unidades em outras cidades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

léo santana

fitness
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda