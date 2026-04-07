Academia de luxo frequentada por Léo Santana chama atenção nas redes sociais; veja detalhes

A academia premium frequentada pelo cantor Léo Santana tem chamado atenção nas redes sociais nos últimos dias. O espaço, localizado em Salvador, repercutiu entre internautas pela estrutura oferecida, variedade de serviços e valores dos planos.

O interesse reflete um movimento maior no setor fitness, que vem ampliando o conceito tradicional de academia. Hoje, o foco não está apenas no treino, mas em uma experiência que envolve conforto, bem-estar e múltiplas opções de atividades.

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Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science, apontam que o número de academias no país quase triplicou em uma década, passando de 19.266 em 2014 para 56.883 em 2024.

Estrutura e serviços chamam atenção

As academias premium se diferenciam pela oferta de serviços que vão além da musculação tradicional. Entre os itens que mais geram repercussão estão os ambientes e facilidades disponíveis aos alunos.

Entre os destaques estão:

Sauna e área de spa

Lanchonete e espaços de convivência

Lojas de produtos esportivos e suplementos

Acompanhamento profissional

A proposta é reunir diferentes experiências em um único espaço, atendendo quem busca praticidade no dia a dia.

Variedade de atividades disponíveis

Outro ponto que chama atenção é a diversidade de modalidades oferecidas, com opções para diferentes perfis de alunos. Entre as atividades estão:

Yoga e alongamento

Pilates e ballet

Jump e Indoor Cycle

Muay Thai, boxe e judô

Treinos funcionais

Natação e hidroginástica

Parte das aulas também pode ser acessada por meio de aplicativo, ampliando as possibilidades de treino.

Valores e planos variados

Os valores dos planos também repercutiram entre os internautas. As academias premium oferecem diferentes categorias, com preços que variam conforme os serviços incluídos e o nível de acesso às unidades.

Há opções que contemplam desde o uso básico da musculação até planos com acesso a diversas unidades da rede em todo o país, além de modalidades com atividades aquáticas e horários específicos.

Entre os valores informados estão:

Plano básico a partir de R$ 559

Planos com natação a partir de R$ 659

Planos para estudantes a partir de R$ 220

Planos completos que chegam a R$ 1.204

Opções com natação que alcançam R$ 1.304

Há ainda modalidades específicas para diferentes perfis, como jovens e idosos, além de planos com acesso a unidades em outras cidades.