Academia de luxo frequentada por Léo Santana chama atenção nas redes sociais; veja detalhes
Espaço em Salvador viraliza por estrutura, serviços e valores dos planos
A academia premium frequentada pelo cantor Léo Santana tem chamado atenção nas redes sociais nos últimos dias. O espaço, localizado em Salvador, repercutiu entre internautas pela estrutura oferecida, variedade de serviços e valores dos planos.
O interesse reflete um movimento maior no setor fitness, que vem ampliando o conceito tradicional de academia. Hoje, o foco não está apenas no treino, mas em uma experiência que envolve conforto, bem-estar e múltiplas opções de atividades.
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Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science, apontam que o número de academias no país quase triplicou em uma década, passando de 19.266 em 2014 para 56.883 em 2024.
Estrutura e serviços chamam atenção
As academias premium se diferenciam pela oferta de serviços que vão além da musculação tradicional. Entre os itens que mais geram repercussão estão os ambientes e facilidades disponíveis aos alunos.
Entre os destaques estão:
- Sauna e área de spa
- Lanchonete e espaços de convivência
- Lojas de produtos esportivos e suplementos
- Acompanhamento profissional
A proposta é reunir diferentes experiências em um único espaço, atendendo quem busca praticidade no dia a dia.
Variedade de atividades disponíveis
Outro ponto que chama atenção é a diversidade de modalidades oferecidas, com opções para diferentes perfis de alunos. Entre as atividades estão:
- Yoga e alongamento
- Pilates e ballet
- Jump e Indoor Cycle
- Muay Thai, boxe e judô
- Treinos funcionais
- Natação e hidroginástica
Parte das aulas também pode ser acessada por meio de aplicativo, ampliando as possibilidades de treino.
Valores e planos variados
Os valores dos planos também repercutiram entre os internautas. As academias premium oferecem diferentes categorias, com preços que variam conforme os serviços incluídos e o nível de acesso às unidades.
Há opções que contemplam desde o uso básico da musculação até planos com acesso a diversas unidades da rede em todo o país, além de modalidades com atividades aquáticas e horários específicos.
Entre os valores informados estão:
- Plano básico a partir de R$ 559
- Planos com natação a partir de R$ 659
- Planos para estudantes a partir de R$ 220
- Planos completos que chegam a R$ 1.204
- Opções com natação que alcançam R$ 1.304
Há ainda modalidades específicas para diferentes perfis, como jovens e idosos, além de planos com acesso a unidades em outras cidades.
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