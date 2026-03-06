Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Ao lado de Léo Santana, Manu Bahtidão encerra os lançamentos de 'Destino'

Música é composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona

O Liberal
fonte

Manu Bahtidão lança "Quem Disse Que o Amor é Bom”, parceria com Léo Santana (Rubens Cerqueira)

Encerrando um projeto “Destino”, Manu Bahtidão disponibiliza na íntegra o álbum nesta sexta-feira (6). O projeto,gravado no final de 2024 no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, já ultrapassa a marca de quase 100 milhões de visualizações.  no YouTube. O novo volume chega com três faixas inéditas, que se somam às 14 já lançadas, consolidando o sucesso do trabalho.

Entre os destaques está “Quem Disse Que o Amor é Bom”, parceria com Léo Santana, que também ganha seu videoclipe no dia 6 de março, no canal oficial da artista. Composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona, a faixa conduz o ouvinte por uma narrativa crua sobre decepção e blindagem emocional. A canção transforma dor em refrão e questiona a romantização dos sentimentos quando o coração já foi quebrado.

VEJA MAIS

image Léo Santana decide pausar a carreira; entenda o motivo
O cantor anunciou que fará a pausa após cumprir toda a agenda de apresentações do Carnaval

image Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta
Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

image VÍDEO: Manu Bahtidão surge com look assinado pela Dolce & Gabbana
Cantora compartilhou produção nas redes sociais antes de ir ao show de Alok, na virada do ano

“‘Destino’ é um álbum muito verdadeiro e especial para mim. Foi um projeto grandioso, no qual tive a honra de dividir momentos com grandes amigos. ‘Quem Disse Que o Amor é Bom’ é quase um desabafo, ela fala sobre quando você ainda sente, mas aprende a se proteger para não reviver a mesma dor. Ter o Léo Santana nessa música deixou tudo ainda mais forte, porque ele trouxe uma intensidade que combina perfeitamente com a história que quisemos contar”, compartilha Manu.

O projeto ainda traz as inéditas “Solinho Inglês”, com participação de Léo Carvalho, e “A Gente Acabou”, ampliando a diversidade sonora e emocional do álbum. 

“Destino” é composto por 17 faixas, sendo 15 inéditas e duas regravações de grandes sucessos da carreira. O espetáculo contou com uma superprodução que envolveu 12 toneladas de equipamentos, incluindo um telão de LED interativo que transformou Manu e seus convidados em personagens ao longo da apresentação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Manu Bahtidão

Léo Santana
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

LANÇAMENTO

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

18.02.26 9h52

turnê

Hilary Duff prepara retorno aos palcos internacionais após duas décadas

Além da turnê, Hilary também prepara o lançamento do seu sexto disco, Luck… Or Something, para o dia 20 de fevereiro deste ano.

12.02.26 15h17

famosos

Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde

Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

11.02.26 10h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa em dupla define liderança da semana

06.03.26 8h48

Pinduca fala ao 'Mangueirosamente' sobre conquistas em 75 anos de música

O Rei do Carimbó conta ao apresentador Ismaelino Pinto sobre a carreira, o preconceito que sofreu ao cantar essa música e outros fatos de uma trajetória singular na música paraense

06.03.26 8h00

FAMOSOS

Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

Já recuperado e em casa, o ator contou que enfrentou um período delicado de saúde nos últimos meses

06.03.26 9h03

CINEMA

Oscar: O Agente Secreto’é o indicado a Melhor Filme mais bem avaliado pela crítica

Além de Melhor Filme, a produção brasileira é indicada às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Elenco

06.03.26 8h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda