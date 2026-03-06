Ao lado de Léo Santana, Manu Bahtidão encerra os lançamentos de 'Destino'

Encerrando um projeto “Destino”, Manu Bahtidão disponibiliza na íntegra o álbum nesta sexta-feira (6). O projeto,gravado no final de 2024 no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, já ultrapassa a marca de quase 100 milhões de visualizações. no YouTube. O novo volume chega com três faixas inéditas, que se somam às 14 já lançadas, consolidando o sucesso do trabalho.

Entre os destaques está “Quem Disse Que o Amor é Bom”, parceria com Léo Santana, que também ganha seu videoclipe no dia 6 de março, no canal oficial da artista. Composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona, a faixa conduz o ouvinte por uma narrativa crua sobre decepção e blindagem emocional. A canção transforma dor em refrão e questiona a romantização dos sentimentos quando o coração já foi quebrado.

“‘Destino’ é um álbum muito verdadeiro e especial para mim. Foi um projeto grandioso, no qual tive a honra de dividir momentos com grandes amigos. ‘Quem Disse Que o Amor é Bom’ é quase um desabafo, ela fala sobre quando você ainda sente, mas aprende a se proteger para não reviver a mesma dor. Ter o Léo Santana nessa música deixou tudo ainda mais forte, porque ele trouxe uma intensidade que combina perfeitamente com a história que quisemos contar”, compartilha Manu.

O projeto ainda traz as inéditas “Solinho Inglês”, com participação de Léo Carvalho, e “A Gente Acabou”, ampliando a diversidade sonora e emocional do álbum.

“Destino” é composto por 17 faixas, sendo 15 inéditas e duas regravações de grandes sucessos da carreira. O espetáculo contou com uma superprodução que envolveu 12 toneladas de equipamentos, incluindo um telão de LED interativo que transformou Manu e seus convidados em personagens ao longo da apresentação.