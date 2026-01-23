Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

O Liberal
fonte

Lucas Moreira e Pabllo Vittar em balada em São Paulo (Arquivo Pessoal)

O paraense Lucas Moreira, que participou do reality Jogo de Panelas, do programa Mais Você, da TV Globo, compartilhou um momento revelador ao lado da cantora Pabllo Vittar. No fim de semana, ele estava em uma festa em São Paulo e encontrou a artista. Em um momento de descontração entre eles, Lucas fez uma pergunta profunda.

Pabllo Vittar foi questionada se prefere Viviane Batidão ou Manu Bahtidão. Após a pergunta, um silêncio tomou conta do encontro e a cantora colocou a mão na boca, optando por não opinar.

VEJA MAIS

image Sem peruca e maquiagem, Pabllo Vittar posa 'desmontada' e exibe tanquinho
Cantora drag chamou atenção ao aparecer sem maquiagem e sem peruca durante viagem

image Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'
A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

image Manu Bahtidão tem acervo de looks icônicos que são alugados por artistas; VÍDEO
Figurinos usados em shows, clipes e eventos da cantora viraram peças disputadas por stylists e celebridades

Para quem não lembra, Pabllo Vittar nasceu em São Luís, no Maranhão, mas foi criada no Pará, vivendo dos 2 aos 13 anos em cidades como Santa Izabel do Pará. Inclusive, a cantora considera o Pará sua base e referência musical, influenciando seu trabalho, especialmente no projeto Batidão Tropical, que homenageia ritmos nortistas.

“O Pará sempre esteve na moda. Não é de hoje que a gente cultua e endeusa o Norte do país. Eu sou uma artista que tem muita sorte de ter referências incríveis do Norte”, disse a cantora durante a sua participação no festival Psica, em 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Pabllo Vittar

Manu Bahtidão

Viviane Batidão
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O longa do espanhol Oliver Laxe concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu. As produções disputam, novamente, na maior premiação mundial de cinema

23.01.26 9h19

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

CULTURA

Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém' reúne fotos confeccionadas por mulheres amazônidas

Exposição pode ser conferida até 8 de abril no Centro Cultural Banco da Amazônia, no centro da capital paraense

23.01.26 8h00

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (22)

Agora, a Casa possui um novo Líder e alianças começam a ser firmadas

23.01.26 8h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda