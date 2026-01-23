Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

O paraense Lucas Moreira, que participou do reality Jogo de Panelas, do programa Mais Você, da TV Globo, compartilhou um momento revelador ao lado da cantora Pabllo Vittar. No fim de semana, ele estava em uma festa em São Paulo e encontrou a artista. Em um momento de descontração entre eles, Lucas fez uma pergunta profunda.

Pabllo Vittar foi questionada se prefere Viviane Batidão ou Manu Bahtidão. Após a pergunta, um silêncio tomou conta do encontro e a cantora colocou a mão na boca, optando por não opinar.

Para quem não lembra, Pabllo Vittar nasceu em São Luís, no Maranhão, mas foi criada no Pará, vivendo dos 2 aos 13 anos em cidades como Santa Izabel do Pará. Inclusive, a cantora considera o Pará sua base e referência musical, influenciando seu trabalho, especialmente no projeto Batidão Tropical, que homenageia ritmos nortistas.

“O Pará sempre esteve na moda. Não é de hoje que a gente cultua e endeusa o Norte do país. Eu sou uma artista que tem muita sorte de ter referências incríveis do Norte”, disse a cantora durante a sua participação no festival Psica, em 2024.