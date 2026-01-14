Manu Bahtidão tem acervo de looks icônicos que são alugados por artistas; VÍDEO

A cantora Manu Bahtidão tem um acervo com alguns de seus looks mais icônicos da carreira, que hoje são alugados por stylists para produções de outros artistas. A coleção, que reúne figurinos usados em shows, clipes, eventos pessoais, programas de televisão e premiações, foi mostrada nas redes sociais pelo maquiador e assessor da artista, Fábio Reuthman, que compartilhou detalhes das peças nos stories.

Os figurinos icônicos de Manu vêm sendo escolhidos por celebridades nacionais. Nomes como Bruna Marquezine, Maiara & Maraisa e Klara Castanho já recorreram ao acervo da cantora para compor looks usados em produções, campanhas e eventos.

Ao apresentar o espaço, Fábio explicou como funciona o processo de locação e destacou a variedade das peças disponíveis. Segundo ele, stylists procuram a loja em busca de figurinos específicos para seus clientes. Entre os exemplos citados estão o vestido usado por Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos, figurinos de DVDs de Manu que depois foram utilizados por Maraisa em eventos da Globo, além de peças reaproveitadas por influenciadoras e outros artistas logo após apresentações da cantora.

“Todas essas peças aqui são da Manu, do acervo dela. Tem muita artista que aluga da Manu. O stylist vem aqui na loja, procura o que precisa e ela aluga”, contou.