VÍDEO: Manu Bahtidão e Rebeca Lindsay cantam juntas durante pôr do sol na Praia do Atalaia

A cantora Manu Bahtidão usou as redes sociais, no último domingo (28), para compartilhar momentos de lazer na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Ao lado da também cantora Rebeca Lindsay, a artista publicou um vídeo das duas cantando a música “Forever”, parceria entre elas, durante o pôr do sol.

A passagem pelo litoral paraense aconteceu após a gravação de um especial de Natal em Belém. Em outros registros, Manu apareceu degustando unha de caranguejo com pimenta, passeando de moto pela praia e aproveitando momentos em família.



Na madrugada desta segunda-feira (29), ela se despediu de Salinas e informou que seguirá para a Bahia para celebrar o fim de ano.

"Partiu Belém, meus dias no Sal foram maravilhosos! Meu final de ano é na Bahia”, disse Manu.