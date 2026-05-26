Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita para a ex-mulher

Zé Felipe e Virgínia Fonseca movimentaram especulações de fãs sobre uma possível reaproximação romântica do ex-casal. O cantor se apresentou na festa da filha, Maria Alice, e cantou a música "Só Tem Eu", escrita para Virgínia em 2020.

A canção foi lançada no início do relacionamento, que durou até maio de 2025. Além de Maria Alice, 5, Virgínia e Zé Felipe são pais de Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.

Após o fim da união, Zé Felipe e Virgínia tiveram romances breves com Ana Castela e Vini Jr., respectivamente, ambos já encerrados. As interações recentes e os términos reacendem as especulações de fãs sobre uma possível volta do casal.

A festa de Maria Alice

A celebração de Maria Alice teve uma superprodução, com muitos brinquedos e convidados especiais. Além da dupla Matheus e Kauan, que animou a plateia, o palco da festa também recebeu Léo Foguete e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.