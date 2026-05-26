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Cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente após colidir carro com cavalo na BR-153

O acidente ocorreu quando o músico retornava de um show em São Paulo

O Liberal
fonte

Rodolffo estava em carro atrás de Israel no momento do acidente, ele ajudou a sinalizar local de acidente com cavalo em rodovia (Reprodução)

O cantor sertanejo Israel, integrante da dupla com Rodolffo, se envolveu em um acidente de trânsito no km 494 da BR-153, em Goiânia. O automóvel conduzido pelo músico atingiu um cavalo que estava sobre a rodovia durante a madrugada desta segunda-feira (25).

O animal não resistiu e morreu, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as informações repassadas pela assessoria do artista ao Terra, Israel havia desembarcado em Goiânia após realizar uma apresentação na Virada Cultural, em São Paulo. Ele dirigia em direção à sua casa depois de deixar o hangar quando o acidente aconteceu.

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“O Rodolffo estava comigo também, estava atrás de mim, ele viu tudo, me ajudou sinalizando para o pessoal diminuir a velocidade porque não dava para ver o carro parado ali. O Rodolffo ficou comigo até o último segundo”, disse Israel sobre os momentos após o acidente ao G1.

O texto da equipe explica que o condutor do veículo posicionado à frente mudou a trajetória na pista, diminuindo o tempo de reação do sertanejo para evitar a colisão com o animal.

A equipe emitiu um posicionamento detalhando a dinâmica do fato: "Isarel seguia em direção à sua residência, (sic) dirigindo dentro da velocidade permitida da rodovia, quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar".

O cantor não se machucou no impacto e passa bem. A nota da assessoria complementou o estado de saúde do músico: "Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos".

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