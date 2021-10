Israel é ignorado por fã de Rodolffo no camarim

Uma fã de Rodolffo entrou no camarim dos artistas e ignorou Israel após uma apresentação da dupla sertaneja. Um vídeo desta ocasião está circulando na internet e causando revolta nos fãs do cantor Israel. Nesta terça-feira (26), o sertanejo Israel comentou o ocorrido nos Stories do Instagram.

O artista garantiu não ter ficado chateado com a situação. “Meu compadre teve uma exposição gigantesca no BBB e os fãs ficam doidos com ele quando chegam no camarim. Acho isso supernormal. Não me machuca, nem me diminui. Pelo contrário, amo ver ele recebendo tanto carinho. E nosso projeto ganhou muito com isso. Sou muito bem resolvido com minha carreira e meu corre (de 26 anos, inclusive)”, escreveu.