Joel Datena recebe alta hospitalar após 13 dias de internação e cirurgia

O apresentador Joel Datena saiu do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar treze dias internado por conta de uma cirurgia de emergência realizada na coluna. A alta médica, que ocorreu no último sábado (23), marca o início da recuperação do jornalista em sua residência, após o período de internação.

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Na saída da instituição de saúde, o jornalista gravou um registro em vídeo direcionado aos seus familiares, amigos, telespectadores e aos profissionais de saúde que realizaram o atendimento no hospital. No material divulgado, o profissional também incluiu uma menção de agradecimento à emissora onde trabalha.

Ainda no vídeo, o apresentador estipulou o prazo de aproximadamente 20 dias para o seu retorno formal às transmissões e atividades na televisão. Até o cumprimento desse período, o jornalista deve permanecer em repouso caseiro para a finalização do tratamento pós-operatório, enquanto a equipe médica acompanha a evolução do caso. Os motivos específicos que geraram a necessidade da intervenção cirúrgica imediata na coluna não foram detalhados no pronunciamento.