Datena pede demissão e anuncia que fará duas cirurgias

José Luiz Datena revelou neste sábado (30), que pediu demissão de seu cargo na Rádio Bandeirantes e o afastamento do Brasil Urgente, na Band, para se cuidar integralmente da saúde. “Duas horas pela manhã e mais quase quatro horas de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todo dia”, disse, em entrevista ao Notícias da TV.

Essa não é a primeira vez que Datena se ausenta da televisão para cuidar da saúde. Em 2022, o apresentador precisou realizar um tratamento dentário e quem assumiu o seu posto no programa foi um de seus filhos, Vicente Datena. Agora, o veterano confessou que fará duas cirurgias no Hospital Sírio Libanês.

“Estou com uma dor de dente, ainda, terrível faz três dias. Nem sabia o que era isso e olha que eu já tive infarto, já tive uma cirurgia enorme no pâncreas em que fui aberto de ponta a ponta, entendeu? Mas essa dor de canal… E dor de ouvido então, mas acho que a dor de dente é pior”, confessou o jornalista.

Ele negou que sua saída da rádio tivesse qualquer ligação com o desagrado do veículo com uma opinião dada no ar: “Esta foi minha última discordância, inclusive da diretoria da rádio. Mas foi dentro da maior lisura, até tranquilamente e fora do meu padrão de resposta. Mas foi só. Em resumo, foi isso mesmo: cansaço e cuidar da saúde. Devo me afastar um tempo depois das cirurgias que farei no [hospital] Sírio [Libanês]”.