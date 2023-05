Datena conta que caiu em golpe de mensagem e fala com bandido ao vivo; vídeo

O apresentador Datena, do Brasil Urgente, conversou com um criminoso ao vivo nesta terça-feira, 30. Ele sofreu uma tentativa de golpe e tentou ‘enrolar’ os bandidos, que tentaram conseguir as suas senhas bancárias. Como o apresentador percebeu que a mensagem que recebeu não era de seu banco e ligou para o telefone disponibilizado pelos bandidos, isso tudo ao vivo.

"Queria fazer uma confirmação de compra que eu acho que eu não fiz. Como eu faço?", questionou ele. Assim que o criminoso percebeu que estava sendo exposto, desligou a ligação.

VEJA MAIS

O golpe que Datena explicou é realizado através de SMS. Através da mensagem é informado que uma compra foi feita com o cartão de crédito da pessoa e caso ela não reconheça a movimentação, precisa ligar para um número de telefone. Quando a vítima entra em contato, o golpista solicita dados pessoais e senhas, ficando assim com todas as informações que precisa para tirar o dinheiro da conta.

"Picareta, golpista, sem vergonha, safado. Hoje eu estive com o pessoal do banco, porque da outra vez que eu liguei para esse fone, o golpista atendeu e uma golpista atendeu logo depois. Eu caí porque eu achei que era o telefone do Bradesco mesmo", lembrou o apresentador ao contar que já havia sido vítima desse tipo de coisa.

"Hoje eu fiz questão de conversar com o pessoal de segurança do Bradesco. Você viu que o picareta é o mesmo da outra quadrilha? Eles só vão mudando o 0800. Ele reconheceu a minha voz e dessa vez desligou. Esse picareta vagabundo", finaliza.