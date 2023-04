Em vídeo, Datena pede para ser vice de Guilherme Boulos na próxima eleição: 'Peitar o Lula'

O apresentador José Luiz Datena aparece, em vídeo, se oferecendo para ser vice em uma eventual chapa do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à Prefeitura de São Paulo em 2024. O encontro ocorreu no último sábado (1º), na casa do político. Ambos lamentaram o vazamento das imagens.

VEJA MAIS

"Se você falar para o Lula. 'Lula, eu quero o Datena como vice e sinto muito'. Nós podemos sair porque nosso acordo... Política é como nuvem, cada hora está num lugar. A política mudou. 'Se você quer ser meu aliado, pô, eu amo você, o Datena ama você, mas nós achamos que a gente pode se eleger em São Paulo'", diz o apresentador no vídeo.

Na conversa, Datena diz a Boulos que a política econômica adotada pelo presidente Lula (PT) pode afetar suas possibilidades na próxima eleição. No trecho, o deputado não responde às falas do comunicador, que em certo momento chegou a dizer que "o PT é um partido corrupto".

Nas redes sociais, Boulos lamentou o vazamento do vídeo, que caracterizou como uma “tentativa de criar polêmica”. “Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corinthianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica", disse Boulos.

Na tarde de segunda (3), durante programa ao vivo na Band, Datena desmentiu a versão e disse que não pediu para ser vice de Boulos. "Primeiro, eu não pedi para o Boulos para ser vice dele, coisa nenhuma. Segundo: o vídeo, de 2 minutos e pouco, é contexto de uma conversa de quase 4h em que, inclusive, o Boulos já divulgou, o Neto estava lá comigo em boa parte dessa conversa. Já é sabido, dito e notório que, desde as últimas eleições municipais, o Boulos já tinha me convidado para ser vice dele", afirmou.

"Lamento que uma conversa nesse sentido tenha sido revelada, porque era um acordo político que podia dar certo, eventualmente. Não pode dar mais, mesmo porque foi colocado ali está diferente do que eu disse para o Boulos peitar o Lula. Eu coloquei dessa forma, mas para que ele converse com o presidente da República, com quem ele tem um acordo para vice. Tenho o maior respeito pelo presidente da República", completou.

Boulos chegou ao segundo turno na eleição de 2020 à Prefeitura de São Paulo contra Bruno Covas (PSDB). O tucano, falecido em maio de 2021, obteve 50% dos votos válidos, contra 40% de Boulos.