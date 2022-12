Datena cumpre promessa e tira as calças ao vivo após vitória do Brasil; assista

José Luiz Datena cumpriu a promessa inusitada que fez, caso a seleção brasileira ganhasse a partida contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, na segunda-feira (5). Após a goleada por 4 a 1, o apresentador do "Brasil Urgente" não teve alternativa e tirou as calças ao vivo. As informações são do Metrópoles.

Assista:

VEJA MAIS

“Eu ia tirar a calça para dar uma força para o Brasil. Eu não fiquei de bermuda quando a Alemanha ganhou do Brasil?”, perguntou o apresentador, lembrando do juramento que que fez em 2014, quando apareceu vestindo apenas um cuecão com as cores da bandeira alemã em razão do histórico 7 a 1.

“Promessa é dívida. Vou tirar a calça neste momento”, ameaçou, com uma música de strip-tease.

Dessa vez, Datena “enganou” o público e não mostrou as pernas na TV. Por baixo da calça, havia outra, com o escudo da CBF. Datena disse que a calça foi um presente do ex-jogador Branco, tetracampeão em 1994 e ex-comentarista esportivo da Band.

“O Branco me mandou um kit da CBF, onde ele trabalha hoje nas divisões de base. Esse é o troco”, provocou.