Datena cancela compromissos após dar entrada em hospital

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, José Luiz Datena, cancelou seus compromissos de campanha nesta terça-feira (03/09) após ser internado no Hospital Sírio-Libanês. Devido à Lei Eleitoral, Datena já havia se afastado do comando do programa "Brasil Urgente", da Band, para se dedicar à corrida eleitoral.

Datena tinha exames agendados no hospital, mas, por conta de atrasos, precisou cancelar uma visita ao Centro de São Paulo, onde pretendia angariar votos. O Hospital Sírio-Libanês confirmou a internação e divulgou um boletim médico informando que Datena está sendo acompanhado pelas equipes lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pelo Prof. Dr. David Uip.

Na última segunda-feira (02/09), Datena já havia sentido um mal-estar e revelou que precisará passar por um cateterismo para a colocação de seu sétimo stent no coração. O apresentador também havia desistido de participar de um debate organizado pela Folha de S. Paulo devido a problemas de agenda.

Após receber alta, Datena reafirmou seu compromisso com a candidatura, apesar dos problemas de saúde. "T“Tenho problema de saúde desde 20 anos atrás, quando retirei um tumor no pâncreas. Isso me causou um diabete gravíssimo. Esse diabete foi minando as minhas coronárias, meu coração. Tenho seis stents”", disse Datena, acrescentando: "Estou com mais vontade do que nunca. Não tenham dúvida de que isso me enche de vontade de participar de uma eleição, mesmo tendo pequenos problemas."