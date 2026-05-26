‘Churrasquinho’, do Menos é Mais, retorna a Belém com quatro horas de pagode e palco 360°

O que começou em volta de uma mesa, entre amigos, churrasco e muito pagode, ganhou os palcos do Brasil e agora chega a Belém em formato de grande festival. Neste sábado (30), o Mangueirão recebe o “Churrasquinho”, projeto da banda Menos é Mais que nasceu de forma espontânea na internet e se transformou em uma turnê nacional marcada pela proposta de aproximar público e artistas em uma atmosfera popular e descontraída. A atmosfera de “quintal de casa” deve dominar o estádio desde às 14h, quando será realizada a abertura dos portões. Os ingressos ainda estão à venda online no Ingresse.com.

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Após um hiato de um ano, o projeto voltou aos palcos em uma nova fase da turnê nacional. Depois de passar por Ribeirão Preto (SP) e Fortaleza (CE), Belém será a terceira cidade a receber o show nesta retomada.

Esta será a segunda edição do “Churrasquinho” na capital paraense. A primeira ocorreu em 2024. Segundo a produção, o projeto já reuniu cerca de 260 mil pessoas em apresentações realizadas pelo país.

Menos é Mais promete show de quatro horas em Belém

Para a apresentação no Mangueirão, o grupo preparou um repertório que revisita diferentes fases da carreira em um show de quatro horas realizado em palco 360°. O público também pode esperar participações especiais durante a apresentação.

Paulinho Félix, responsável pelo pandeiro do grupo, afirmou que a seleção musical foi pensada para alcançar tanto fãs mais recentes quanto quem acompanha a trajetória da banda desde o início. “Quem tá chegando agora pelo ‘P de Pecado’ ou pelo ‘Coração Partido’ vai se encontrar, e quem tá junto desde o começo também. Os clássicos não ficam de fora, porque eles fazem parte do que somos”, disse.

O percussionista Ramon Alvarenga afirmou que a edição em Belém terá novidades preparadas especialmente para a nova fase da turnê. “Preparamos uma noite completa. Não vou entregar tudo, mas quem estiver lá vai entender porque esse é o maior ‘Churrasquinho’ da história”, contou.

Grupo destaca relação com o público paraense

O vocalista Duzão afirmou que o retorno do projeto reacendeu a expectativa pelo reencontro com o público de Belém. “Quando soubemos que Belém seria uma das primeiras cidades dessa nova fase, já deu aquela vontade de chegar logo. O hiato fez a gente sentir saudade da energia que só o ‘Churrasquinho’ tem, e o público sentiu também”, declarou.

Segundo o cantor, a banda prepara uma apresentação especial para a retomada da turnê. “Estamos nos preparando com muito cuidado pra entregar o melhor show possível, porque o público paraense merece isso e muito mais”, afirmou.

Para Gustavo Goes, a relação do grupo com o Norte do país foi sendo fortalecida ao longo das apresentações realizadas na região. “O Norte do Brasil tem uma relação diferente com a música. O povo realmente vive a música, não só ouve. E o pagode encontrou isso em Belém de um jeito muito natural”, disse.

Projeto aposta em clima de roda de pagode

Criado em Brasília em 2017, o Menos é Mais ganhou projeção nacional por meio de rodas de pagode divulgadas no YouTube e consolidou sucessos como “Melhor Eu Ir” e medleys que viralizaram nas plataformas digitais.

Segundo Gustavo Goes, a simplicidade da proposta continua sendo um dos principais elementos da turnê. “As pessoas se identificam porque reconhecem algo real ali”, afirmou.

A estrutura do evento em Belém terá palco mais baixo e próximo do público, proposta que busca reproduzir o clima intimista das rodas de pagode mesmo dentro de um estádio de grande porte.

Um dos sócios e fundadores do Grupo Onda, empresa responsável pela promoção da turnê, Cristóvão Neto afirmou que a realização do evento exigiu meses de planejamento logístico.

“O grande objetivo é fazer com que o público viva uma experiência grandiosa, mas com sensação de organização, segurança e fluidez do início ao fim”, declarou.

Segundo a organização, cada edição do “Churrasquinho” envolve entre 300 e 500 profissionais diretos e cerca de 2 mil trabalhadores indiretos, movimentando setores como hotelaria, transporte e serviços ligados à economia criativa.

Após Belém, a turnê seguirá para cidades como Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). O encerramento da temporada está previsto para 2027, em Salvador (BA).

AGENDA DA TURNÊ:

30/05: Belém/PA

13/06: Vila Velha/ES

15/08: Belo Horizonte/MG

29/08: Rio de Janeiro/RJ

12/09: Campinas/SP

03/10: São Paulo/SP

24/10: Recife/PE

12/12: Porto Alegre/RS

09/01/2027: Salvador/BA

