Emerson Ceará resgata suas origens no stand-up com o show ‘O Retorno da Lenda’

No dia 23 de maio, o palco do Teatro Margarida Schiavasappa recebe o comediante cearense Emerson Ceará com o seu novo stand-up, “O Retorno da Lenda”. O show terá sessão dupla na capital paraense: às 18h e às 20h (horário local). O título da apresentação marca o momento do humorista de "voltar às origens" e resgatar a versão mais crua e visceral do seu humor, fazendo referência aos seus primeiros passos profissionais.

Antes de consolidar sua carreira nos palcos, o humorista trabalhou em diversas áreas, incluindo passagens como operador de rádio e como garçom no Curitiba Comedy Club, época em que ainda não conhecia a dinâmica do stand-up comedy. Sua trajetória mudou de rumo em 2014, quando ganhou notoriedade nacional ao vencer o quadro "Quem Chega Lá", no Domingão do Faustão.

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“Eu acho que o público estava com saudade disso também. Ao longo da carreira, a gente vai amadurecendo, experimentando formatos novos, YouTube, TikTok, projetos diferentes… mas tem uma essência que não muda. O cara que subiu no palco lá no começo, falando sem medo, contando a vida como ela é, continua aqui. “O Retorno da Lenda” é justamente esse reencontro com minha raiz: o stand-up direto, sem maquiagem, sem rodeio e do jeito que a plateia me conheceu”, explica ao Grupo Liberal.

Consagrado como um dos principais expoentes do stand-up comedy no Brasil, o humorista construiu uma trajetória de sucesso que conquistou os palcos de todo o país, acumulando especiais de comédia aclamados e vídeos que arrastam multidões no ambiente digital. Grande parte dessa identidade vem de sua terra natal. Situado na região do Cariri, no sul do Ceará, o município de Crato destaca-se como um dos maiores celeiros culturais e artísticos do Nordeste. Conhecida como a "Princesa do Cariri", a cidade possui particularidades geográficas, históricas e sociais que moldam um povo de forma franca e visceral para encarar a realidade.

Ao incorporar esse olhar e as características locais em seu storytelling, Emerson Ceará transforma em piada as situações do seu cotidiano, indo da infância humilde aos palcos. Ele garante que o brasileiro sabe rir de si mesmo sem melindres: “Sabe sim, e muito. O brasileiro tem senso de humor como ferramenta de sobrevivência. Cada região reage de um jeito: no Nordeste o povo responde alto, no Sul às vezes segura mais no começo e depois se solta, no interior o pessoal se reconhece demais nas histórias. Mas no fim das contas todo mundo gosta de rir da própria bagunça. O que muda é o tempo da gargalhada, não a vontade de rir.”

Nas suas apresentações, o artista revela que a sua vida é um "livro aberto" para a comédia. “Minha vida rende material demais, então quase tudo pode virar piada. Tem coisa que envolve outras pessoas, família, momentos delicados… aí você pesa a mão com responsabilidade. Mas no geral eu sempre achei que quanto mais verdade tem no texto, mais o público se identifica. Então eu uso muita coisa real, só que transformada pelo olhar do humorista”, pontua.

Mesmo com tantos especiais de sucesso e uma presença digital fortíssima, o humorista garante que o frio na barriga ainda é indispensável na hora de testar novas piadas diante do público. “Texto novo sempre dá frio na barriga, e ainda bem. Quando parar de dar, acabou o tesão da coisa. Você pode ter milhões de views, teatro lotado, experiência… mas piada inédita só se prova ao vivo, na frente da plateia. É ali que você descobre se nasceu um clássico ou se morreu uma ideia. Esse risco é o que mantém o comediante vivo”, diz.

Outro combustível essencial para o roteiro é a rotina de viagens. O comediante destaca que os bastidores de suas turnês reservam surpresas inusitadas, passagens por alojamentos peculiares e encontros improváveis que são matéria-prima perfeita para o palco. “Tem várias (histórias dessas), e a verdade é que é da estrada que vem a maioria das histórias do show. Viagem de madrugada, equipe cansada, motorista jurando que sabia o caminho, hotel estranho, perrengue em aeroporto… a estrada nunca decepciona quando o assunto é render piada. Tem situações que na hora dão medo, raiva ou desespero, mas depois viram algumas das melhores partes no palco. Agora, se quiser saber quais histórias entraram no “O Retorno da Lenda”, vai ter que assistir ao vivo”, conta.

Embora o novo espetáculo marque uma forte afirmação de identidade e maturidade artística, Emerson Ceará assegura que em nenhum momento precisou suavizar o tom ou abrir mão da irreverência que se tornou sua marca registrada. “Nunca mudei minha essência, mas claro que você vai entendendo melhor o momento e o tamanho da responsabilidade que vem com a visibilidade. O que eu nunca fiz foi escrever com medo. A comédia precisa de coragem e verdade. Se começar a pensar demais no que vão achar, perde a graça. Meu filtro sempre foi: isso é engraçado? isso é honesto? então vai pro palco”, finaliza o artista.

Agende-se

Data: sábado, 23

Horários: 18h e 20h

Local: Teatro Margarida Schiavasappa - Av. Gentil Bitencourt, 650, Belém – Pará

Ingressos: no Sympla