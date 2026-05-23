Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Emerson Ceará resgata suas origens no stand-up com o show ‘O Retorno da Lenda’

Em entrevista exclusiva, o artista destaca a importância do "frio na barriga" ao testar textos inéditos no palco

Bruna Dias Merabet
fonte

Emerson Ceará apresenta “O Retorno da Lenda” em sessão dupla no Teatro Margarida Schiavasappa (Divulgação)

No dia 23 de maio, o palco do Teatro Margarida Schiavasappa recebe o comediante cearense Emerson Ceará com o seu novo stand-up, “O Retorno da Lenda”. O show terá sessão dupla na capital paraense: às 18h e às 20h (horário local). O título da apresentação marca o momento do humorista de "voltar às origens" e resgatar a versão mais crua e visceral do seu humor, fazendo referência aos seus primeiros passos profissionais.

Antes de consolidar sua carreira nos palcos, o humorista trabalhou em diversas áreas, incluindo passagens como operador de rádio e como garçom no Curitiba Comedy Club, época em que ainda não conhecia a dinâmica do stand-up comedy. Sua trajetória mudou de rumo em 2014, quando ganhou notoriedade nacional ao vencer o quadro "Quem Chega Lá", no Domingão do Faustão.

VEJA MAIS

image Tradição do humor gráfico na Amazônia é exposto em mostra temática sobre futebol
Com a participação de 23 artistas de diversas regiões, a mostra reúne 69 obras que utilizam o esporte como ferramenta de crítica social e reflexão cultural

image Grelo aposta em nostalgia dos anos 2000 com single inspirado em Orkut e MSN
“Dois Mil e Pouco” mistura humor e Inteligência Artificial para recriar memórias da década e ganha clipe com estética retrô no YouTube

image Vídeo: Chico Bento come as 'frutas do diabo' e ganha poderes em 'One Piece'
"Chico sonha que é o capitão dos Chapéus de Palha, incorporando sua energia, coragem e carisma sem abrir mão da própria essência e do humor bem brasileiro", descreve a Netflix na legenda do vídeo.

“Eu acho que o público estava com saudade disso também. Ao longo da carreira, a gente vai amadurecendo, experimentando formatos novos, YouTube, TikTok, projetos diferentes… mas tem uma essência que não muda. O cara que subiu no palco lá no começo, falando sem medo, contando a vida como ela é, continua aqui. “O Retorno da Lenda” é justamente esse reencontro com minha raiz: o stand-up direto, sem maquiagem, sem rodeio e do jeito que a plateia me conheceu”, explica ao Grupo Liberal.

Consagrado como um dos principais expoentes do stand-up comedy no Brasil, o humorista construiu uma trajetória de sucesso que conquistou os palcos de todo o país, acumulando especiais de comédia aclamados e vídeos que arrastam multidões no ambiente digital. Grande parte dessa identidade vem de sua terra natal. Situado na região do Cariri, no sul do Ceará, o município de Crato destaca-se como um dos maiores celeiros culturais e artísticos do Nordeste. Conhecida como a "Princesa do Cariri", a cidade possui particularidades geográficas, históricas e sociais que moldam um povo de forma franca e visceral para encarar a realidade.

Ao incorporar esse olhar e as características locais em seu storytelling, Emerson Ceará transforma em piada as situações do seu cotidiano, indo da infância humilde aos palcos. Ele garante que o brasileiro sabe rir de si mesmo sem melindres: “Sabe sim, e muito. O brasileiro tem senso de humor como ferramenta de sobrevivência. Cada região reage de um jeito: no Nordeste o povo responde alto, no Sul às vezes segura mais no começo e depois se solta, no interior o pessoal se reconhece demais nas histórias. Mas no fim das contas todo mundo gosta de rir da própria bagunça. O que muda é o tempo da gargalhada, não a vontade de rir.”

Nas suas apresentações, o artista revela que a sua vida é um "livro aberto" para a comédia. “Minha vida rende material demais, então quase tudo pode virar piada. Tem coisa que envolve outras pessoas, família, momentos delicados… aí você pesa a mão com responsabilidade. Mas no geral eu sempre achei que quanto mais verdade tem no texto, mais o público se identifica. Então eu uso muita coisa real, só que transformada pelo olhar do humorista”, pontua.

Mesmo com tantos especiais de sucesso e uma presença digital fortíssima, o humorista garante que o frio na barriga ainda é indispensável na hora de testar novas piadas diante do público. “Texto novo sempre dá frio na barriga, e ainda bem. Quando parar de dar, acabou o tesão da coisa. Você pode ter milhões de views, teatro lotado, experiência… mas piada inédita só se prova ao vivo, na frente da plateia. É ali que você descobre se nasceu um clássico ou se morreu uma ideia. Esse risco é o que mantém o comediante vivo”, diz.

Outro combustível essencial para o roteiro é a rotina de viagens. O comediante destaca que os bastidores de suas turnês reservam surpresas inusitadas, passagens por alojamentos peculiares e encontros improváveis que são matéria-prima perfeita para o palco. “Tem várias (histórias dessas), e a verdade é que é da estrada que vem a maioria das histórias do show. Viagem de madrugada, equipe cansada, motorista jurando que sabia o caminho, hotel estranho, perrengue em aeroporto… a estrada nunca decepciona quando o assunto é render piada. Tem situações que na hora dão medo, raiva ou desespero, mas depois viram algumas das melhores partes no palco. Agora, se quiser saber quais histórias entraram no “O Retorno da Lenda”, vai ter que assistir ao vivo”, conta.

Embora o novo espetáculo marque uma forte afirmação de identidade e maturidade artística, Emerson Ceará assegura que em nenhum momento precisou suavizar o tom ou abrir mão da irreverência que se tornou sua marca registrada. “Nunca mudei minha essência, mas claro que você vai entendendo melhor o momento e o tamanho da responsabilidade que vem com a visibilidade. O que eu nunca fiz foi escrever com medo. A comédia precisa de coragem e verdade. Se começar a pensar demais no que vão achar, perde a graça. Meu filtro sempre foi: isso é engraçado? isso é honesto? então vai pro palco”, finaliza o artista.

Agende-se

Data: sábado, 23
Horários: 18h e 20h
Local: Teatro Margarida Schiavasappa - Av. Gentil Bitencourt, 650, Belém – Pará
Ingressos: no Sympla

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Emerson Ceará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Dia do Orgulho Geek destaca histórias de paranses que vivem o cosplay além da fantasia

Entre maquiagem, armaduras e improvisos, cosplayers relatam experiências dentro da cultura geek

24.05.26 8h00

VERÃO

Em praia internacional, influenciadora paraense diverte ao lembrar do período 'farofeira' no Pará

Com muito bom humor, ela relembrou as idas à praia de Outeiro: “Minha mãe levava uns dois galetos para 30 meninos”

23.05.26 10h57

FESTÃO

Atração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro, banda Rod Hanna se apresenta em Belém neste sábado

O evento teve como conceito a estética disco da década de 1980, reunindo cenografia com túnel de LED, globos espelhados e figurinos temáticos exclusivos, além de marcar sua despedida da capital paulista antes da mudança para o Rio de Janeiro

23.05.26 9h45

NOVIDADE

Murilo Benício chega acompanhado para assistir à peça de Gregório Duvivier no Rio de Janeiro

Este é o primeiro registro do ator após o fim de seu relacionamento com a jornalista Cecília Malan

23.05.26 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Arte Pará 2026 lança edital e inicia inscrições; confira

Artistas visuais poderão participar da mostra competitiva que começou sua trajetória em 1982 e mantém a proposta de valorizar a arte produzida no Pará

23.05.26 18h00

ARTE

Dia do Orgulho Geek destaca histórias de paranses que vivem o cosplay além da fantasia

Entre maquiagem, armaduras e improvisos, cosplayers relatam experiências dentro da cultura geek

24.05.26 8h00

CULTURA

Arte Pará 2026: mostra exalta obras de Dina Oliveira e Geraldo Teixeira

Inscrições ao evento em 2026 serão abertas nesta segunda (25) nos veículos de comunicação e redes sociais do Grupo Liberal

24.05.26 9h00

VERSÃO PARAENSE

VÍDEO: Isabelle Nogueira entra ao som de rock doido e agita Festival da Cunhã

Ex-BBB surgiu no palco ao som de uma versão rock da toada “Isa-a-Bela”, do Boi Garantido, e movimentou as redes sociais

24.05.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda