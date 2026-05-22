Solteiro, Vini Jr. é visto em encontro discreto com mulheres em Porto Rico

Recém-solteiro, Vini Jr. já estaria aproveitando a nova fase da vida amorosa. Segundo informações divulgadas pelo Daily do Garotinho, o atacante do Real Madrid se encontrou com algumas mulheres em um espaço reservado em Porto Rico, na noite da última quinta-feira (21).

Ainda de acordo com as informações, o jogador aproveitou a noite de forma discreta, longe da exposição pública e acompanhado apenas de amigos próximos. O encontro teria ocorrido em um local reservado da cidade, sem grande movimentação.

EXCLUSIVO! Recém-separado, Vini Jr se encontrou com algumas mulheres em um local reservado em Porto Rico ontem. Segundo informações EXCLUSIVAS, o jogador aproveitou a noite de forma discreta, longe dos holofotes e acompanhado de amigos próximos. O encontro teria acontecido em um… pic.twitter.com/IoACGa7uhF — Daily do Garotinho (@dailygarotinho) May 22, 2026

Desde o anúncio do fim do relacionamento, tanto Virginia Fonseca quanto Vini Jr. vêm chamando atenção nas redes sociais com publicações interpretadas pelos fãs como indiretas e reflexões sobre o término. Enquanto a influenciadora viajou para Dubai ao lado de amigas, o atleta tem mantido uma postura mais reservada nas redes.

O suposto encontro em Porto Rico aumentou ainda mais os comentários sobre a vida amorosa do jogador, que segue entre os assuntos mais comentados da internet desde o fim do namoro.

Virginia anunciou o término do relacionamento com Vini Jr. na última sexta-feira (15), por meio de uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora afirmou que nunca abriria mão daquilo que considera inegociável em sua vida.