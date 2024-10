Único ganhador do 'Show do Milhão': relembre quem foi e a pergunta respondida; vídeo

O “Show do Milhão”, programa apresentado por Silvio Santos, teve apenas um participante que alcançou a premiação máxima. Sidiney Moraes, na época com 66 anos, garantiu o R$ 1 milhão em barras de ouro ao responder pergunta curiosa sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A programação foi ao ar no dia 22 de outubro de 2003.

VEJA MAIS

Bancário aposentado, Sidiney morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ao ser questionado sobre o dia do nascimento e registro de Lula, o participante escolheu a primeira opção: 6 e 27 de outubro. Sidiney passou por 15 perguntas até chegar na última etapa do programa.

O único ganhador do prêmio máximo do "Show do Milhão" respondeu pergunta sobre o presidente Lula (Reprodução / SBT)

Para participar do “Show do Milhão”, Sidiney tentou diversas vezes, até ser selecionado por uma operadora de telefone. Ele teve duas opções: parar e sair com R$ 500 mil ou arriscar e tentar conquistar o prêmio total. Caso perdesse, Sidiney sairia do programa sem qualquer quantia.

O R$ 1 milhão foi entregue a Sidiney em barras de ouro. O ganhador decidiu distribuir parte do valor entre familiares e amigos, sendo R$ 100 mil para cada um dos dois filhos, R$ 15 mil para um parente próximo e R$ 5 mil para outras pessoas próximas. A informação foi dita por Sidiney ao jornal O Globo em 2022.

Sidiney Moraes, único ganhador do prêmio máximo do "Show do Milhão", morava no Mato Grosso do Sul (Reprodução / SBT)

Em fevereiro de 2002, um participante chegou bem próximo de responder corretamente à pergunta do milhão. Jair Hermínio da Silva, de Minas Gerais, foi questionado sobre a quantidade de letras presente na frase da bandeira do Brasil ("Ordem e Progresso"). O participante disse que havia 16 letras, mas, na verdade, era 15.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)