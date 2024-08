VÍDEO: Patricia Abravanel comove ao pedir ajuda a Deus para manter o SBT

No último domingo (25/8), os telespectadores do Programa do Silvio Santos foram surpreendidos por um momento emocional protagonizado por Patrícia Abravanel. Durante a atração, que foi gravada antes do falecimento do apresentador, Patrícia comemorou os 43 anos do SBT e fez um pedido de força a Deus para continuar conduzindo a emissora.

"Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", disse ela durante o programa.

Assista ao vídeo:

Patrícia também mencionou a importância de ter pessoas comprometidas na equipe. "Que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada. Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente. Viva o SBT! São 43 anos de alegria e influenciando, levando muita vida a esse Brasil. Vamos a todo mundo! Parabéns, SBT", afirmou emocionada.

Durante a exibição, a produção do programa colocou na tela uma nota informando que a gravação ocorreu em 13 de agosto, quatro dias antes do falecimento de Silvio Santos.