Estreia do filme 'Silvio', cinebiografia de SIlvio Santos, é confirmada para o dia 12 de setembro

O filme "Silvio", cinebiografia do apresentador Silvio Santos, que faleceu no último sábado (17), está confirmada e mantida para o dia 12 de setembro nos cinemas. O longa-metragem é protagonizado pelo ator e apresentador Rodrigo Faro, que interpreta o animador de auditório mais famosos do Brasil. A produção é dirigida por Marcelo Antunez e escrito por Anderson Almeida.

O documentário, que explora a trajetória do apresentador através das perspectivas de familiares, amigos e colegas de trabalho, pode ser assistido no YouTube.

O Rei da TV

Disponível no Disney+, a série narra o momento em que Silvio foi diagnosticado com uma doença que ameaçava encerrar sua carreira diante das câmeras. O seriado, dividido em duas temporadas, explora a trajetória de uma das figuras mais icônicas do Brasil.