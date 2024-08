Silvio Santos: veja onde assistir a filmes e série sobre o apresentador

Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado, 17, será retratado em um filme que estreia no próximo mês, contando um período tenso da sua história, quando ele e a filha, Patrícia Abravanel, foram vítimas de sequestro, em 2001. Para quem já é admirador ou gostaria de conhecer outras obras que retratam a vida e a personalidade de Silvio, algumas produções audiovisuais estão disponíveis na internet.

VEJA MAIS

Especial 40 anos do SBT

O documentário, que explora a trajetória do apresentador através das perspectivas de familiares, amigos e colegas de trabalho, pode ser assistido no YouTube.

O Rei da TV

Disponível no Disney+, a série narra o momento em que Silvio foi diagnosticado com uma doença que ameaçava encerrar sua carreira diante das câmeras. O seriado, dividido em duas temporadas, explora a trajetória de uma das figuras mais icônicas do Brasil.

Filme O Rei da TV retrata a Silvio Santos. (Star+/Divulgação)