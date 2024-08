Após morte de Silvio Santos, família Abravanel fala pela 1ª vez

Neste sábado (17) a família Abravanel divulgou uma carta falando sobre a morte de seu patriarca, Silvio Santos. O comunicador, um dos maiores nomes da televisão brasileira, morreu aos 93 anos em São Paulo, vítima de uma broncopneumonia após infecção por influenza.



Por meio de nota, a família fala sobre os desejos que Silvio expressava em vida, inclusive sobre o seu enterro. “Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu”, diz.



O comunicado diz ainda que a família vai respeitar os desejos do apresentador e, por isso, Silvio não terá um velório aberto ao público.

“Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros”, finaliza.