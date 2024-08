Silvio Santos morreu: Saiba a causa da morte do apresentador

Silvio Santos, um dos maiores ícones da TV brasileira, faleceu aos 93 anos na madrugada deste sábado (17), após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, a causa da morte foi broncopneumonia, decorrente de uma infecção por influenza (H1N1).

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”, diz a nota oficial do hospital.

O apresentador havia retornado ao hospital no início de agosto, poucos dias após receber alta médica, devido a complicações causadas pelo vírus H1N1.

Silvio Santos deixa seis filhas, que seguirão com o legado do pai à frente do SBT.