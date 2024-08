Morte de Silvio Santos gera comoção entre fãs nas redes sociais

A morte do apresentador Silvio Santos, ocorrida neste sábado (17), causou comoção nas redes sociais. Reconhecido como um dos maiores comunicadores do país e líder do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos estava há 17 dias internado no Hospital Albert Einstein, em decorrência de uma gripe provocada pelo vírus H1N1.

A notícia de seu falecimento mobilizou fãs que usaram as redes para lamentar a despedida e relembrar momentos marcantes da carreira do empresário.

“Silvio Santos me deu uma oportunidade que mudou a minha vida e a da minha família para sempre. Serei eternamente grata. Descanse em paz!”, escreveu uma internauta no “X”, antigo Twitter.

Outros usuários também expressaram sua tristeza. “Caraca, o Silvio Santos fez parte da minha infância. Estou triste”, disse uma internauta, enquanto outra afirmou: “A gente sabe que isso ia acontecer em algum momento, mas ninguém estava preparado para o Silvio Santos morrer, cara”.