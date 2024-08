Silvio Santos: Confira as 10 maiores polêmicas envolvendo o apresentador

O apresentador e empresário Silvio Santos faleceu neste sábado (17/08), aos 93 anos, em São Paulo. Iniciando sua carreira como locutor de rádio, Silvio, filho de um pai grego e mãe turca, nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930. Seu primeiro emprego foi como camelô em 1946, vendendo capas de plástico para documentos.

Com mais de 60 anos de carreira, Silvio Santos acumulou uma vasta coleção de bordões, falas e programas inesquecíveis, como “Qual é a Música?” e “Show de Calouros”. No entanto, a trajetória do apresentador e empresário também é marcada por polêmicas, muitas delas envolvendo outros artistas. Conheça as 10 das maiores polêmicas protagonizadas por Silvio Santos:

Gaby Amarantos:

Nem sempre Silvio Santos é o alvo das críticas. Em junho de 2018, a cantora Gaby Amarantos acusou Silvio de ser homofóbico, racista e gordofóbico em suas redes sociais. Ela criticou o apresentador por, segundo ela, “ridicularizar negros, mulheres, gays e pessoas acima do peso”. Em resposta, os apresentadores Danilo Gentili e Sonia Abrão defenderam Silvio, argumentando que ele emprega pessoas de todas as etnias, pesos e orientações sexuais.

Claudia Leitte:

A cantora Claudia Leitte foi alvo de um comentário controverso de Silvio Santos em novembro de 2018, durante o Teleton. Ao ser cumprimentado por Claudia, que usava um vestido rosa justo, o apresentador disse: “Esse negócio de ficar dando abraço me excita, e eu não gosto de ficar excitado”. Claudia demonstrou seu desconforto no Instagram, recebendo apoio de diversos artistas e internautas.

Fernanda Lima:

Em 2017, Silvio Santos fez um comentário polêmico sobre a atriz e apresentadora Fernanda Lima. Ao ver um vídeo de Fernanda, ele declarou: “Magrela, com essas pernas finas, com ela não tem nem amor nem sexo”, em alusão ao programa “Amor & Sexo”. Fernanda respondeu em uma entrevista: “Silvio, por que não te calas?” e posteriormente fez referência à “violência machista” em suas redes sociais.

Maisa Silva:

Silvio Santos e a apresentadora Maisa Silva já protagonizaram discussões em rede nacional. Em 2017, Silvio sugeriu que Maisa deveria namorar o também apresentador Dudu Camargo. Maisa prontamente respondeu: “Não estou aqui para arrumar namorado, estou para participar do programa”. Nas redes sociais, ela desabafou: “Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário e se posiciona, causa espanto”.

João Guilherme:

João Guilherme, filho do cantor Leonardo, também foi alvo de Silvio Santos. Em 2016, ao recebê-lo no quadro “Talento Infantil”, Silvio disse que João parecia uma “bichinha” na novela “Cúmplices de um Resgate”, por supostamente estar com a boca pintada em cena. O comentário gerou reações nas redes sociais, onde Silvio foi acusado de homofobia.

Júlia Olliver:

Em 2014, durante o programa “Teleton”, Silvio Santos fez um comentário questionável sobre o cabelo da atriz mirim Júlia Olliver. Quando a atriz disse que queria ser cantora ou atriz, Silvio retrucou: “Com esse cabelo?”. A menina, visivelmente indignada, respondeu: “Como assim?”.

Dançarina plus size:

Em 2016, Silvio Santos foi acusado de racismo e gordofobia ao entrevistar uma dançarina negra plus size. Ele a elogiou dizendo que era “muito graciosa”, mas completou: “Embora sendo negra, a única negra entre as brancas, é muito bonita”. Ao saber do peso da dançarina, Silvio ainda acrescentou: “Quem casar contigo vai ter dois prazeres, um na hora do bem-bom e outro na hora em que você sair de cima”.

Xuxa:

A relação entre Silvio Santos e Xuxa foi marcada por alfinetadas públicas. Em 2015, ele afirmou que Xuxa parecia um “rapaz americano”. Dois anos depois, voltou a comentar sobre uma suposta “aparência meio masculina” da apresentadora. Mesmo assim, Xuxa enviou uma mensagem carinhosa de aniversário para Silvio quando ele completou 87 anos, chamando-o de “tio Silvio”.

Homofobia 1:

Em 2015, durante o quadro “Jogo dos Pontinhos”, Silvio Santos declarou que não gostaria de ter um filho homossexual. Apesar de tentar suavizar a fala afirmando que aceitaria a orientação do filho, ele aconselhou uma mãe presente no programa a torcer para que sua filha passasse a namorar homens.