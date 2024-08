Governador do Pará e ministro das Cidades lamentam a morte de Silvio Santos

Após a morte do apresentador Silvio Santos, 93 anos, na manhã deste sábado (17), autoridades paraenses manifestaram suas condolências nas redes sociais pela perda do ícone da televisão brasileira. Silvio morreu na manhã deste sábado, após 17 dias de internação no Hospital Albert Einstein, em decorrência de uma gripe provocada pelo vírus H1N1.

O governador do Pará, Helder Barbalho,​ relembrou o legado deixado por Silvio Santos ao longo de sua carreira. “Perdemos hoje um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Silvio Santos foi um grande empreendedor que animava as manhãs, as tardes e as noites das famílias brasileiras, fazendo parte de diferentes gerações. Deixou um legado de alegria, superação e profissionalismo para todos nós. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu Barbalho.

O ministro das Cidades, Jader Filho, também prestou sua homenagem, ressaltando a importância de Silvio Santos para a televisão e a cultura nacional. “O show da vida hoje emudece. Sílvio Santos, um dos mais icônicos nomes da televisão brasileira, partiu. A voz inesquecível de Sílvio marcou gerações por diversos programas, levando entretenimento e alegria para os lares de todo o país. Uma perda gigante para a cultura, mas também um ganho para a história: tivemos um dos melhores, um dos maiores. E isso fica. Vá na paz! Aos filhos, família e amigos, meu forte abraço”, escreveu Jader Filho.