Famosos lamentam a morte de Silvio Santos, ícone da TV brasileira

Celebridades usaram as redes sociais na manhã deste sábado (17) para publicar suas manifestações de pesar, após a confirmação da morte de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Silvio, cujo nome verdadeiro era Senor Abravanel, faleceu na manhã deste sábado (17).

Mara Maravilha, ​ex-apresentadora do SBT e uma das “pupilas” de Silvio, escreveu uma mensagem emocionante. "Silvio Santos, meu amor, meu paizão do coração, nunca vai morrer, agora ele foi descansar!", escreveu Mara. Ela relacionou o falecimento de Silvio ao Shabat, o dia de descanso no judaísmo, mostrando que até o final, Silvio manteve uma conexão profunda com sua fé e cultura. "Até logo, meu amor, meu PAITRÃO", finalizou.

A apresentadora Maisa, que cresceu diante das câmeras do SBT sob a tutela de Silvio Santos, compartilhou lembranças e sentimentos sobre seu antigo patrão. "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o SILVIO SANTOS". Maisa relembrou os momentos marcantes ao lado do apresentador e destacou a liberdade que ele lhe deu para ser ela mesma no palco. "Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar", escreveu.

Celso Portiolli, que também teve sua carreira impulsionada por Silvio, lamentou a perda de "uma lenda" e expressou gratidão pelo aprendizado e pelas oportunidades que recebeu do "gênio da comunicação". "Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro", disse ele.

Rodrigo Faro, apresentador da Record TV, também homenageou Silvio Santos, afirmando que o comunicador foi uma inspiração para sua carreira. "Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país", escreveu Faro.

O apresentador Ratinho, que trabalhou por muitos anos ao lado de Silvio Santos no SBT, expressou profunda tristeza pela perda do "grande mestre da televisão brasileira". Em sua homenagem, Ratinho relembrou a generosidade e o espírito empreendedor de Silvio, além de sua dedicação e humildade. "Silvio Santos não era apenas um ícone da televisão; ele era um ser humano incrível", declarou.

Outras celebridades, como Catia Fonseca, Marcos Mion, Amaury Jr., Virginia Fonseca, Solange Almeida, Ellen Rocche e Chris Flores, também se manifestaram nas redes sociais. De modo geral, as publicações destacam a genialidade, alegria e generosidade de Silvio Santos.