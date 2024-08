Filme sobre Silvio Santos conta história de sequestro; saiba quando estreia

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, a pouco menos de um mês da estreia de um filme em sua homenagem. A obra 'Silvio', com direção de Marcelo Antunez e com Rodrigo Faro interpretando o apresentador, trará o sequestro sofrido por Silvio e sua filha, Patrícia Abravanel, em 2001, como fio condutor do enredo. A estreia está prevista para o dia 12 de setembro.

O caso da vida real começou no dia 21 de agosto de 2001, quando seis homens invadiram a mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e sequestraram Patrícia, que saía para a faculdade. À época, ela tinha 23 anos e o pai, 71. A jovem foi mantida em cativeiro por sete dias, sendo libertada apenas no dia 28 de agosto. Até hoje não se tem certeza se houve ou não o pagamento de um resgate de R$ 500 mil.

VEJA MAIS

Em uma entrevista na varanda de casa, Patrícia falou sobre o sequestro e o cativeiro onde ficou durante uma semana. Dois dos sequestradores foram presos pela polícia horas após a libertação de Patrícia: Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto. Mas o irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, e sua namorada, conhecida como Jenifer, fugiram com o dinheiro do resgate.

No dia 29 de agosto, Fernando Dutra foi localizado pela polícia, em um apartamento, em São Paulo, mas conseguiu escapar após matar dois policiais. No dia seguinte, ele conseguiu tornar a invadir a casa de Silvio Santos. Na ocasião, a mulher e quatro filhas do dono do SBT estavam na mansão, mas assim que a polícia chegou, elas aproveitaram uma distração do bandido e fugiram para a casa de um vizinho. Silvio ficou sozinho com o criminoso durante mais de sete horas.

Com grande repercussão na mídia da época, incluindo coberturas ao vivo pelas emissoras de TV, até o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, precisou participar das negociações, que terminaram com a prisão do sequestrador.

Com roteiro de Anderson Almeida, o filme que contará a história terá no elenco principal os seguintes nomes: Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdula, Adriana Londoño, Polliana Aleixo e Paulo Gorgulho.