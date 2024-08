Silvio Santos morreu: relembre 10 programas que o comunicador apresentou

Silvio Santos, um dos maiores ícones da comunicação brasileira, faleceu aos 93 anos neste sábado (17), em São Paulo. Um dos maiores comunicadores do país, o apresentador comandou o "Programa Silvio Santos", que começou em 1963, pela fundação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que entrou no ar em 1981. Silvio Santos foi internado em 18 de julho de 2024, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de uma infecção por H1N1. Relembre dez dos principais programas apresentados por Silvio Santos:

Vamos Brincar de Forca

Este foi o primeiro programa apresentado por Silvio Santos, que estreou na TV Paulista (canal 5, mais tarde adquirida pela TV Globo). O sucesso do jogo de palavras foi tanto que ele foi convidado a expandir sua participação no canal. Em 2012, o programa ganhou uma nova versão no SBT, mas teve curta duração.

Programa Silvio Santos

O sucesso de Silvio como apresentador motivou Paulo de Grammont, diretor da TV Paulista, a oferecer a ele a oportunidade de alugar o horário vespertino de domingo. Desde sua estreia em 1963, o "Programa Silvio Santos" não era apenas um programa, mas uma faixa de horário com diversas atrações, como "Cuidado com a Buzina" e "Pra Ganhar é Só Rodar". O "Programa Silvio Santos" se tornou uma base da programação dominical do SBT desde a fundação da emissora em 1981, com quadros como "Namoro na TV" e "Topa Tudo por Dinheiro", além da famosa "Câmera Indiscreta" (atual "Câmeras Escondidas").

Qual é a Música?

Exibido originalmente entre 1976 e 1991, o programa desafiava celebridades a identificarem músicas a partir de poucas notas tocadas ao piano. "Qual é a Música?" teve várias versões ao longo dos anos, sendo uma delas exibida entre 1999 e 2008. Atualmente, o programa é apresentado por Patricia Abravanel, filha de Silvio.

Porta da Esperança

Exibido entre 1984 e 1996, o "Porta da Esperança" atendia aos pedidos de espectadores que enviavam cartas ao programa expressando desejos pessoais, como um carro ou o reencontro com um parente. Os escolhidos iam ao estúdio e aguardavam para ver se o que desejavam estava do outro lado da porta. Novas versões foram anunciadas, mas não chegaram a ir ao ar.

Topa Tudo por Dinheiro

Este programa, exibido entre 1991 e 2001, é sinônimo da fase áurea de Silvio Santos. No programa de auditório, membros da plateia participavam de desafios para ganhar prêmios em dinheiro, enquanto os famosos aviõezinhos de dinheiro lançados por Silvio se tornaram uma marca registrada.

Pião da Casa Própria

O famoso pião começou como parte da atração "Pra Ganhar é Só Rodar", em 1962. No programa, clientes do Baú da Felicidade eram sorteados para concorrer a uma casa. "Pião da Casa Própria" se tornou um programa próprio em 1987 e, apesar de ter sido encerrado após dois anos, o pião continuou a aparecer em outras atrações ao longo dos anos.

Show de Calouros

O "Show de Calouros" foi um dos programas mais longevos do "Programa Silvio Santos", exibido entre 1977 e 1992. Nele, espectadores competiam em um concurso de talentos, sendo julgados por comediantes e artistas como Pedro de Lara, Nelson Rubens, Flôr e Elke Maravilha. Em 1993, sob o nome "Show de Variedades", Silvio deixou a apresentação.

Em Nome do Amor

Exibido entre 1994 e 2000, este programa misturava declarações de amor de admiradores secretos com flertes e bailes, enquanto Silvio ajudava os participantes a decidir entre "namoro ou amizade?".

Show do Milhão

O "Show do Milhão", lançado em 1999, era um programa de perguntas e respostas que oferecia prêmios milionários aos vencedores. O programa se destacou pelos bordões de Silvio Santos, como "posso perguntar?" e "você tem certeza disso?", e ganhou até uma versão em game para computadores. O "Show do Milhão" foi exibido até 2003 e teve uma nova versão em 2009.

Casa dos Artistas

Com quatro edições entre 2001 e 2004, "Casa dos Artistas" foi um reality show que confinava celebridades em uma casa monitorada por câmeras, competindo por um prêmio. Entre os participantes, destacaram-se Bárbara Paz, Supla, Alexandre Frota e outros. A terceira temporada misturou artistas e seus fãs, enquanto a quarta e última temporada trouxe aspirantes a atores, com a promessa de encontrar um protagonista para uma novela do SBT.