Fafá de Belém lamenta morte de Silvio Santos: 'como uma filha'

A cantora e atriz paraense Fafá de Belém, assim como outras personalidades, também se manifestou a respeito da morte de Silvio Santos, neste sábado, 17. Em seu perfil no Instagram, Fafá fala carinhosamente de Silvio e lembra o começo da carreira.

"Ele me acolheu como uma filha. Eu tinha 18 anos, chegava de Belém e Silvio acreditou em mim", inicia Fafá na legenda da publicação. Na sequência de imagens que ilustram a manifestação de pesar, ela escolheu um trecho, em vídeo, da sua primeira participação no Teleton.

"Fiz participações em seus programas na TV Tupi, na TVS e no SBT. Esse vídeo é do primeiro Teleton, quando ele me chamou e disse que me queria para dar credibilidade ao projeto. Obrigada, “Senhor Televisão”. Obrigada por ter mudado a minha vida".

Fafá de Belém se une a muitos outros admiradores do comunicador e empresário Silvio Santos quando afirma: "Hoje perdemos o maior comunicador de todos os tempos". Ela se despede: "Vá em paz, Seu Silvio. O Brasil te amará para sempre!".