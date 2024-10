Jader Filho e Celso Sabino parabenizam Lula pelos 79 anos do presidente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, completa 79 anos de vida neste domingo, 27 de outubro. Nascido em Caetés, interior de Pernambuco, o principal nome do Partido dos Trabalhadores (PT) e da esquerda brasileira nasceu em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial.

VEJA MAIS:

O ministro das Cidades, Jader Filho, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, parabenizaram o presidente em um vídeo compartilhado no perfil oficial de Lula. Na postagem, todos os ministros que fazem parte do governo participaram do conteúdo.

No trecho do vídeo em que Jader Filho aparece, ele fala “Nas fábricas, nas ruas, nos palanques”, fazendo uma referência a trajetória do presidente, que trabalhou como metalúrgico antes de entrar para a política partidária.

Já a fala de Celso Sabino foi de encontro ao trabalho de Lula como presidente e sua identificação com o povo brasileiro: “Um país que resiste, que luta”.

O senador Jader Barbalho, que também é aniversariante neste domingo, não deixou de dar suas felicitações ao presidente. Em suas redes sociais, o senador publicou uma foto ao lado de Lula e escreveu: "Feliz aniversário, presidente @lulaoficial. Saúde, felicidade e grande abraço".

No sábado (26), véspera de seu aniversário, o presidente Lula surpreendeu seus seguidores ao publicar mostrar sua aptidão na pescaria. Ele pescou um peixe de 6 kg no Palácio da Alvorada e brincou afirmando que esse seria o seu presente.

"Como eu não ganhei presente de aniversário, eu resolvi acordar hoje, sábado, e vim aqui no lago pescar. Esse peixe aqui é meu grande presente. Ele tá com 6 kg. Eu vou fazer ele assado na churrasqueira", disse Lula, no vídeo postado no Instagram pela primeira-dama, Janja Lula da Silva.