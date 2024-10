Lula retorna as atividades no Palácio do Planalto após acidente doméstico

Por meio de um vídeo compartilhado nas suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (25/10), o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou o retorno ao Palácio do Planalto. Ele ficou temporariamente afastado após um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça, no último dia (19/10). No vídeo, Lula aparece ao lado da primeira-dama, Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outros assessores.

O chefe do executivo teve alta após realizar uma bateria de exames ainda nesta semana, na terça-feira (22/10). Em sua chegada ao Palácio do Planalto, foi recebido com aplausos de boas-vindas. Na legenda da publicação, escreveu "De volta ao Palácio do Planalto".