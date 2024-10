Presidente Lula analisa proposta de criação de Ministério Extraordinário para a COP 30; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve analisar uma proposta de criação de Ministério Extraordinário para a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. Conforme a proposta, apresentada à Presidência da República pelo senador paraense Beto Faro (PT), o órgão garantirá apoio à cooperação e articulação das atividades do Brasil para a Conferência, que será o primeiro evento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o futuro do bioma amazônico e do planeta realizado em uma cidade da Amazônia.

Para Beto Faro, a criação desse ministério é importante para garantir decisões ágeis e eficazes, especialmente em uma área tão estratégica quanto a Amazônia. A proposta sugere que a sede do órgão extraordinário seja na capital paraense. "Uma presença executiva e administrativa em Belém permite solucionar rapidamente problemas e oferecer respostas à comunidade internacional, consolidando o papel do Brasil como líder nas discussões climáticas", declarou.

O que é um ministério extraordinário

O ministério extraordinário é uma pasta criada pelo governo federal para uma finalidade específica e temporária. Em maio deste ano, por exemplo, Lula criou a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, uma pasta com status de ministério para acompanhar os trabalhos de recuperação do estado, afetado pela maior catástrofe climática de sua história.

G20

O senador paraense já havia apresentado ao Senado um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para debater os posicionamentos de membros do G20 sobre os temas tratados durante a presidência temporária do grupo pelo Brasil, por entender que as decisões da Cúpula do G20 vão refletir nos resultados COP 30 em Belém.

Os chefes de estado do G20 irão se reunir no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. "As decisões da Cúpula do G20 refletirão diretamente nos resultados da COP 30 que o Brasil sediará em 2025 na cidade de Belém do Pará. Ante o exposto, consideramos fundamental que esta Casa se aproprie com maior profundidade das discussões, acordos prévios e divergências ocorridas durante as atividades de preparação da próxima Cúpula do G20", argumentou Faro.