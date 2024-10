Senador paraense propõe audiência pública para debater temas tratados pelo G20 no Brasil

O senador paraense Beto Faro (PT) apresentou um requerimento, no Senado, solicitando a realização de uma audiência pública para debater os posicionamentos de membros do G20 sobre os temas tratados durante a presidência temporária do grupo pelo Brasil. Esses temas serão objeto das deliberações pelos chefes de Estado do G20 durante a Cúpula do Grupo, que será realizada no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro deste ano.

Em sua justificativa, Beto Faro argumenta que as decisões da Cúpula do G20 vão refletir nos resultados da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que Belém sediará em 2025.

"Os acordos celebrados na Cúpula do G20 serão determinantes para ações multilaterais estratégicas para o futuro da humanidade. Sob a presidência brasileira, as duas trilhas que orientam a organização do G20 (Sherpas e Finanças) direcionaram as suas propostas e esforços para temas fundamentais para um mundo mais justo, solidário e sustentável. Sob a presidência brasileira as duas trilhas que orientam a organização do G20 (Sherpas e Finanças) direcionaram as suas propostas e esforços para temas fundamentais para um mundo mais justo, solidário e sustentável", diz o senador.

"As decisões da Cúpula do G20 refletirão diretamente nos resultados da COP 30 que o Brasil sediará em 2025 na cidade de Belém do Pará. Ante o exposto, consideramos fundamental que esta Casa se aproprie com maior profundidade das discussões, acordos prévios e divergências ocorridas durante as atividades de preparação da próxima Cúpula do G20", acrescentou o parlamentar.

No documento, ele propõe que a audiência pública conte com a participação de representante da Casa Civil da Presidência, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Fazenda e de dois representantes da sociedade civil que atuaram nas atividades do G20 durante a presidência do Brasil.