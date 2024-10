Lula cancela ida à COP 29 no Azerbaijão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a sua participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024, a COP29, no Azerbaijão. O evento acontecerá em Baku, capital do país, entre 11 e 22 de novembro.

O cancelamento aconteceu porque o presidente quer focar na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e na cúpula do G20, ambos previstos para acontecer em novembro. Lula será substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Nessa semana, Lula também cancelou a participação na conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade — a COP16, em Cali, na Colômbia, que teve início na segunda (21) e segue até 1º de novembro.

A desistência ocorreu seis dias depois de o presidente ter sofrido um acidente doméstico. Ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter tido uma pequena hemorragia. Por isso, precisou passar por exames ao longo da semana.

O cancelamento da ida ao Azerbaijão não tem a ver com o acidente, de acordo com o Palácio do Planalto.