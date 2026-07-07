Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

O tradicional Xarque da Gaby já tem tema para a edição de 2026. Na última segunda-feira (6), a cantora paraense anunciou nas redes sociais que a festa de aniversário deste ano será inspirada em um dos principais cartões-postais de Belém.

VEJA MAIS

Com o tema "O Fantástico Ver-o-Peso", o evento, marcado para o dia 5 de agosto, prestará homenagem ao maior mercado a céu aberto da América Latina.

Ao divulgar a novidade, Gaby Amarantos resumiu a proposta da edição deste ano na legenda da publicação. "Diretamente do coração pulsante de Belém do Pará", escreveu.

O anúncio foi apresentado em formato de vídeo e contou com a participação da influenciadora Leona Vingativa.

Nas imagens, ela percorre o mercado carregando um isopor enquanto conversa com vendedores, feirantes e erveiras para escolher o que "não pode faltar" dentro do isopor do Xarque.