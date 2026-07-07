Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

Amanda Martins
fonte

Cantora compartilhou o anúncio nas redes sociais em um vídeo com participação de Leona Vingativa e vendedores do mercado. (Instagram/ gabyamarantos)

O tradicional Xarque da Gaby já tem tema para a edição de 2026. Na última segunda-feira (6), a cantora paraense anunciou nas redes sociais que a festa de aniversário deste ano será inspirada em um dos principais cartões-postais de Belém.

VEJA MAIS

image Com Fafá de Belém, Gaby Amarantos e Zaynara, série 'Brega Story' inicia gravações no Pará
A obra aborda o mercado musical do brega a partir do cotidiano de uma tradicional casa noturna da capital do Pará

image Psica 2026 anuncia Gaby Amarantos, Marcelo D2, Criolo e encontro entre Pinduca e Eliana Pittman
O festival que é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém, retorna nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2026 reafirmando sua proposta de mostrar o Brasil a partir do Norte

image Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’
Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

Com o tema "O Fantástico Ver-o-Peso", o evento, marcado para o dia 5 de agosto, prestará homenagem ao maior mercado a céu aberto da América Latina.

Ao divulgar a novidade, Gaby Amarantos resumiu a proposta da edição deste ano na legenda da publicação. "Diretamente do coração pulsante de Belém do Pará", escreveu.

O anúncio foi apresentado em formato de vídeo e contou com a participação da influenciadora Leona Vingativa.

Nas imagens, ela percorre o mercado carregando um isopor enquanto conversa com vendedores, feirantes e erveiras para escolher o que "não pode faltar" dentro do isopor do Xarque. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

celebridades

Gaby Amarantos

xarque da gaby
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

APROVOU!

Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Artista compartilhou a experiência nas redes sociais após temporada de apresentações na capital paraense

07.07.26 9h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Veja a verdade sobre o sobrenome

Após a morte do autor de "Pantanal" e "O Rei do Gado", dúvida sobre um possível parentesco com a atriz voltou a ganhar força

07.07.26 8h44

ESCLARECIMENTO

Morte de Benedito Ruy Barbosa: hospital informa causa do falecimento do dramaturgo

Autor estava internado em um hospital de São Paulo e morreu nesta terça-feira (7)

07.07.26 9h15

CULTURA

Atriz Claudia Abreu acompanha cortejo do Arrastão do Pavulagem

Após apresentações de "Os Mambembes" no Theatro da Paz, artista viveu a experiência do tradicional cortejo e elogiou a cultura paraense

07.07.26 7h41

LUTO

Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado', aos 95 anos

Escritor estava internado em São Paulo e deixa um legado marcado por sucessos da teledramaturgia

07.07.26 8h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda