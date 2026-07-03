Com Fafá de Belém, Gaby Amarantos e Zaynara, série 'Brega Story' inicia gravações no Pará

As gravações de “Brega Story”, nova série original do Globoplay ambientada no Pará, começam este mês. O elenco da produção contará com a cantora Fafá de Belém em um papel de destaque na trama.

Baseada na história em quadrinhos “Brega Story”, de Gidalt Jr., a produção traz Fafá de Belém no papel de Xirley, dona da Carruagem, uma das casas noturnas mais antigas de Belém. Na trama, a personagem atua no suporte a novos artistas que buscam inserção no circuito do brega e das aparelhagens, servindo de referência para as protagonistas da narrativa, entre elas Rubi, interpretada por Zaynara.

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A trama acompanha Rubi, personagem interpretada pela cantora Zaynara. A jovem deixa o interior do estado na adolescência para evitar imposições familiares e buscar a carreira musical em Belém. Enquanto tenta se estabelecer no mercado da música, trabalha como garçonete na boate Carruagem, onde desenvolve amizade com Lana (Jesuíta Barbosa), uma drag queen que reconhece seu potencial e apoia sua trajetória artística.

Outro nome de peso do elenco é Gaby Amarantos, que interpreta Soraya, uma das maiores divas do brega e ex-dupla e ex-mulher de Wanderson (Marcos Palmeira), antigo rei do gênero. Consagrada nacionalmente, Soraya retorna a Belém para sua turnê de 25 anos de carreira. Como referência para a nova geração de artistas, ela assume o papel de madrinha de talentos femininos, inspirando personagens como Rubi e Lana.

“Brega Story” é adaptada por Claudia Jouvin, que também assina os roteiros ao lado de André Sirangelo, Lúcia Tupiasú, Bruna Trindade e Mayara Sanchez. A direção é de Pedro Amorim e Daniela Carvalho, com produção de Mayra Lucas, da GLAZ, responsável por sucessos como “Rensga Hits!” e “O Caso Evandro”.