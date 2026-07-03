Virginia lança IA para conversar com fãs e cobra até R$ 89,90 por mês

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o lançamento de uma inteligência artificial desenvolvida para interagir com seus seguidores. A novidade, apresentada nas redes sociais, permite que os fãs conversem com uma versão digital da influenciadora por meio de uma assinatura mensal, com planos que variam entre R$ 29,90 e R$ 89,90.

Batizada como uma IA com a personalidade de Virginia, a ferramenta foi criada em parceria com a plataforma Versio. Segundo a influenciadora, a ideia surgiu porque ela recebe milhares de mensagens diariamente e não consegue responder a todos os seguidores.

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Durante a apresentação, Virginia explicou que a tecnologia foi treinada para reproduzir seu jeito de falar, responder perguntas e interagir de forma semelhante à que costuma fazer nas redes sociais.

"Você pode conversar comigo, pedir dicas de moda, beleza, tirar dúvidas e até bater um papo", escreveu a influenciadora.

Em um dos exemplos divulgados, uma seguidora perguntou qual roupa deveria usar em um jantar de aniversário. Após ler a resposta gerada pela ferramenta, Virginia afirmou que daria exatamente o mesmo conselho.

A proposta é oferecer um atendimento disponível 24 horas por dia, simulando conversas com a influenciadora.

Quanto custa?

O acesso é feito por assinatura na plataforma Versio, que disponibiliza três opções de planos:

Plano básico : R$ 29,90 por mês;

: R$ 29,90 por mês; Plano intermediário : valor intermediário conforme os recursos oferecidos;

: valor intermediário conforme os recursos oferecidos; Plano premium: R$ 89,90 por mês.

Além da versão virtual de Virginia Fonseca, a plataforma também reúne inteligências artificiais inspiradas em outros influenciadores, criadores de conteúdo e especialistas, permitindo que os usuários conversem com diferentes perfis digitais.