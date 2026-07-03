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Último Arrastão do Pavulagem 2026 acontece neste domingo (5) em Belém; veja horários e percurso

Cortejo gratuito encerra a quadra junina com concentração na Praça da República e apresentações na Praça Waldemar Henrique

Hannah Franco
fonte

Arrastão do Pavulagem 2026: último cortejo acontece neste domingo (5) em Belém (Divulgação/Agência Pará)

O tradicional Arrastão do Pavulagem chega ao fim neste domingo (5), em Belém, encerrando a programação da quadra junina de 2026. Com programação gratuita, o último cortejo do ano reúne música, dança e manifestações da cultura popular amazônica, levando milhares de brincantes às ruas do centro da capital paraense.

Neste ano, o Arrastão celebra o tema "Bandeira de Guarnição", que destaca a preservação dos saberes tradicionais e a valorização da cultura popular. A edição também marca a primeira vez em que o evento integra oficialmente a programação do Arraial de Belém.

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Programação do último Arrastão do Pavulagem

A programação começa às 9h na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. O momento reúne mestres da cultura popular e grupos convidados em uma celebração que antecede o cortejo.

Às 10h, o Batalhão da Estrela inicia o desfile pelas ruas do centro de Belém. O percurso segue pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua Municipalidade, até chegar à Praça Waldemar Henrique, onde o público acompanha apresentações da banda Arraial do Pavulagem e artistas convidados.

Após os cortejos realizados nos dias 14, 21 e 28 de junho, o encerramento promete reunir novamente cerca de 35 mil pessoas, segundo a organização, consolidando o Arrastão como uma das maiores manifestações culturais da Amazônia.

Percurso do cortejo

➡️ Praça da República (concentração)
➡️ Avenida Presidente Vargas
➡️ Rua Municipalidade
➡️ Praça Waldemar Henrique (encerramento)

Serviço

Último Arrastão do Pavulagem 2026

Data: Domingo, 5 de julho
Horário: 9h concentração na Praça da República e 10h a saída do cortejo
Entrada: Gratuita

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Palavras-chave

arrastão do pavulagem

quadra junina
Cultura
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